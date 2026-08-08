جذب اعتبارات خراسان جنوبی به ۸۹ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان بعداز ظهر شنبه در جلسه بررسی روند جذب اعتبارات استان اظهار کرد: در جلسه دهم تیرماه، میزان اعتبارات جذب‌نشده دستگاه‌های اجرایی استان حدود ۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری جلسات متعدد، این رقم امروز به ۹۳۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی افزود: به این ترتیب در فاصله جلسه گذشته تا امروز حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات استان جذب شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: در همین مدت، دستگاه‌های اجرایی استان همچنین موفق شدند ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار جدید ملی دریافت کنند.

ذاکریان گفت: در حال حاضر مجموع جذب اعتبارات استان به ۸۹ درصد رسیده و با توجه به روند موجود، شتاب خوبی در جذب اعتبارات نسبت به سال گذشته ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در بخش اعتبارات استانی نیز میزان جذب به ۸۸ درصد رسیده و از مجموع سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی، حدود ۳۱۹ میلیارد تومان باقی مانده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: با توجه به دریافت اعتبارات جدید از تهران، حدود ۵۶۰ میلیارد تومان نیز در بخش اعتبارات ابلاغی باقی مانده و مجموع اعتبارات جذب‌نشده استان در حال حاضر ۹۳۰ میلیارد تومان است.

۷۳۰ میلیارد تومان اعتبار در ۱۹ دستگاه اجرایی باقی مانده است

ذاکریان با اشاره به بررسی وضعیت ۱۹ دستگاه اجرایی در این جلسه گفت: دستگاه‌هایی که میزان جذب اعتبارات آنها کمتر از میانگین ۸۹ درصد استان است، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند.

وی افزود: مجموع اعتبارات جذب‌نشده این ۱۹ دستگاه حدود ۷۳۰ میلیارد تومان است که حدود ۷۰ درصد آن مربوط به پنج دستگاه اجرایی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرکت آب و فاضلاب، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت برق و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری پنج دستگاهی هستند که بخش عمده اعتبارات جذب‌نشده این ۱۹ دستگاه را به خود اختصاص داده‌اند.