به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمپور با اشاره به نقش تشکلهای صنفی در شناسایی و پیگیری مسائل حوزه رسانه اظهار کرد: اگر انجمنهای صنفی رسانه مورد حمایت و توجه مسئولان قرار گیرند، میتوانند در بررسی مشکلات، ارائه راهکار و کمک به حل مسائل این حوزه نقش مؤثری ایفا کنند؛ چراکه فعالان هر صنف، به دلیل حضور مستقیم در آن حوزه، مشکلات و نیازهای صنفی خود را بهتر از افراد خارج از آن میشناسند.
وی افزود: در بسیاری از اصناف کشور، اتحادیهها و تشکلهای صنفی شکل گرفتهاند و بخشی از امور به خود صنوف واگذار شده است. در حوزه رسانه نیز میتوان از ظرفیت تشکلهای صنفی برای نظارت، نقد و ساماندهی مسائل استفاده کرد.
رئیس انجمن صنفی خبرنگاران استان زنجان با بیان اینکه «نظارت درونصنفی میتواند به حرفهایتر شدن فعالیت رسانهها کمک کند»، تصریح کرد: اگر دولت مستقیماً بر اصحاب رسانه نظارت کند، ممکن است این نظارت بهعنوان محدودیت یا سانسور فعالیت رسانهای تلقی شود، اما وقتی مسائل حرفهای از سوی تشکلهای صنفی و به شکل تخصصی و درونصنفی پیگیری شود، میتواند هم اثربخشی بیشتری داشته باشد و هم مورد استقبال فعالان رسانه قرار گیرد.
رحیمپور با اشاره به تشکیل انجمن صنفی خبرنگاران استان زنجان گفت: این انجمن چند سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و در ابتدای کار بهصورت خودجوش و با چندین محور فعالیت، اقدامات مختلفی را دنبال میکرد و در آن مقطع نیز مشکلی برای فعالیت انجمن وجود نداشت.
رئیس انجمن صنفی خبرنگاران استان زنجان با تأکید بر ضرورت حمایت از تشکلهای صنفی حوزه رسانه گفت: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر متولیان امر رسانه باید انجمنهای صنفی خبرنگاران و سایر تشکلهای مرتبط با اصحاب رسانه را به رسمیت بشناسند و دستکم از نظر معنوی از فعالیت آنها حمایت کنند.
وی ادامه داد: با گذشت زمان، نیاز به تعامل بیشتر با متولیان حوزه رسانه، بهویژه ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، احساس شد، اما متأسفانه در دورههای مختلف مدیریت این ادارهکل، آنگونه که انتظار میرفت از ظرفیت انجمن صنفی خبرنگاران استفاده نشده است.
رئیس انجمن صنفی خبرنگاران استان زنجان گفت: در گذشته حتی با وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکاتبه کردیم و ضمن اعلام موجودیت انجمن، آمادگی خود را برای ایفای نقش بهعنوان بازوی فکری و مشورتی در حوزه رسانه اعلام کردیم که با استقبال وی نیز مواجه شد.
رحیمپور افزود: حتی در حاشیه همان مکاتبات، بر ضرورت همکاری با تشکلهای صنفی و امکان اختصاص دفتر به انجمن تأکید شده بود، اما متأسفانه این موضوع در استان زنجان به نتیجه نرسید و به نظر میرسد نوع نگاه مدیران کل گذشته و فعلی به انجمنهای صنفی، مانع استفاده از ظرفیت این تشکلها شده است.
وی با انتقاد از برخی توجیهات درباره مجوز فعالیت انجمن صنفی خبرنگاران بیان کرد: در برخی جلسات رسمی، حتی شورای اطلاعرسانی استان، موضوع مجوز انجمن مطرح شده و عنوان شده است که این انجمن از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز گرفته و باید از ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت میکرد؛ در حالی که محل صدور مجوز یک تشکل صنفی، نمیتواند دلیلی برای نادیده گرفتن موجودیت و ظرفیت آن باشد.
رهاشدگی در حوزه رسانه آسیبزاست
رئیس انجمن صنفی خبرنگاران استان زنجان با بیان اینکه نبود تشکلهای صنفی فعال و عدم استفاده از ظرفیت آنها میتواند موجب رهاشدگی در حوزه رسانه شود، گفت: امروز در فضای رسانهای، چه در حوزه مطبوعات و چه در فضای مجازی، شاهد آسیبهایی هستیم و بخشی از این مشکلات به نبود نظارت و راهبری مؤثر بازمیگردد.
رحیمپور افزود: حرفه خبرنگاری و فعالیت رسانهای، حرفهای اثرگذار بر افکار عمومی است و به همین دلیل نمیتوان نسبت به آموزش، هدایت، نظارت و ساماندهی این حوزه بیتفاوت بود.
وی با طرح این پرسش که ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول سال چند بار نشستهای آموزشی و توجیهی با اصحاب رسانه برگزار میکند، گفت: اگر چنین جلساتی به شکل مستمر برگزار میشود، باید از متولیان امر تشکر کرد، اما اگر این اتفاق نمیافتد، موضوع قابل نقد است.
رئیس انجمن صنفی خبرنگاران استان زنجان تأکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل استانی بهعنوان متولی حوزه رسانه باید در طول سال و حتی به شکل فصلی یا مستمر، جلساتی با اصحاب رسانه داشته باشند، مسائل و مشکلات آنها را بشنوند و نسبت به راهنمایی، آموزش و راهبری فعالان این حوزه اقدام کنند.
رحیمپور ادامه داد: برگزاری چنین جلساتی میتواند از بروز بسیاری از آسیبهای رسانهای در آینده جلوگیری کند و به ارتقای سطح حرفهای رسانهها کمک کند.
صدور مجوز رسانه پایان مسئولیت نیست
وی یکی دیگر از نقدهای جدی در حوزه رسانه را نگاه صرفاً مجوزمحور دانست و گفت: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی نباید وظیفه خود را صرفاً صدور مجوز رسانه بداند. صدور مجوز پایان مسئولیت نیست، بلکه از زمان صدور مجوز، مسئولیت نظارت، آموزش و راهبری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس انجمن صنفی خبرنگاران استان زنجان افزود: امروز فعالیت رسانهای یک حرفه تخصصی است و در دانشگاهها نیز این حوزه بهصورت تخصصی آموزش داده میشود. بنابراین باید در فرآیند صدور مجوز رسانه، تخصص و صلاحیت حرفهای متقاضیان نیز مورد توجه قرار گیرد.
رحیمپور تصریح کرد: نمیتوان در حوزهای به اهمیت رسانه که مستقیماً با افکار عمومی، فرهنگ و مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه ارتباط دارد، بدون توجه کافی به تخصص و صلاحیت حرفهای افراد مجوز صادر کرد و سپس نظارت مؤثری بر فعالیت آنها نداشت.
وی هشدار داد: نتیجه چنین وضعیتی میتواند افزایش فعالیت افرادی باشد که فاقد صلاحیت و تخصص لازم هستند و در نهایت پدیده «خبرنگارنماها» در جامعه گسترش پیدا کند که این موضوع به اعتبار و جایگاه حرفه خبرنگاری آسیب میزند.
ضعف معیشتی خبرنگاران زمینهساز آسیبهای حرفهای است
رئیس انجمن صنفی خبرنگاران استان زنجان با اشاره به مشکلات معیشتی خبرنگاران نیز گفت: پایین بودن حقوق و حقالزحمه خبرنگاران یکی دیگر از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه مشکلات اقتصادی میتواند زمینهساز برخی آسیبهای حرفهای شود.
رحیمپور افزود: وقتی خبرنگار از نظر اقتصادی در شرایط نامناسبی قرار داشته باشد، ممکن است در معرض برخی فشارها یا تطمیعها از سوی افراد و دستگاهها قرار گیرد و این مسئله میتواند به رسالت حرفهای و استقلال خبرنگاری آسیب وارد کند.
انتقاد از تغییر ترکیب شورای اطلاعرسانی استان زنجان
وی همچنین با اشاره به ترکیب شورای اطلاعرسانی استان زنجان اظهار کرد: در دورههای گذشته، انجمن صنفی خبرنگاران و برخی فعالان رسانهای در شورای اطلاعرسانی استان حضور داشتند و بهعنوان نماینده صنف میتوانستند دیدگاهها و مسائل جامعه رسانهای را مطرح کنند.
رئیس انجمن صنفی خبرنگاران استان زنجان گفت: متأسفانه در رویکرد جدید، ترکیب اعضای شورای اطلاعرسانی تغییر کرده و انجمن صنفی خبرنگاران و برخی نمایندگان صنفی از این ترکیب کنار گذاشته شدهاند.
رحیمپور با انتقاد از این روند افزود: تغییر اعضای یک شورای تخصصی، آن هم بدون اطلاع و گفتوگو با تشکلهای صنفی مرتبط، قابل نقد است. انتظار میرود در چنین شوراهایی از حضور طیفهای مختلف و نمایندگان واقعی جامعه رسانه استفاده شود تا تصمیمها از پشتوانه کارشناسی و صنفی بیشتری برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه حضور افراد با دیدگاههای متفاوت میتواند به غنای تصمیمگیری کمک کند، اظهار کرد: یکدست شدن ترکیب شوراها و حذف تشکلهای صنفی، عملاً ظرفیت مشورتی آنها را کاهش میدهد.
رئیس انجمن صنفی خبرنگاران استان زنجان گفت: انتظار ما از استاندار زنجان بهعنوان رئیس شورای اطلاعرسانی استان و همچنین ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که ظرفیت انجمنهای صنفی رسانه را جدی بگیرند، آنها را به رسمیت بشناسند و از ظرفیت فکری و کارشناسی فعالان صنفی در تصمیمگیریهای مرتبط با رسانه استفاده کنند.
رحیمپور تأکید کرد: انجمنهای صنفی خبرنگاران نه رقیب دستگاههای متولی، بلکه میتوانند بازوی مشورتی و فکری آنها باشند و تعامل سازنده میان دولت و تشکلهای صنفی، در نهایت به ارتقای کیفیت رسانه، کاهش آسیبهای حرفهای و تقویت اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
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