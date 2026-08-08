به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره آموزش داوری الکترونیکی کیک‌بوکسینگ ویژه تمامی داوران این رشته، روز ۱۶ مردادماه برگزار شد.

در این دوره، آقایان «محسن آقایی» و« هادی آزاده» و خانم ها «زایر ابراهیمی» و « محمدی» از مجموعه کیک‌بوکسینگ WKA استان بوشهر حضور یافتند و در برنامه‌های آموزشی این دوره شرکت کردند.

این دوره با هدف ارتقای دانش تخصصی داوران، آشنایی با سیستم داوری الکترونیکی و استانداردسازی فرآیند قضاوت در مسابقات کیک‌بوکسینگ برگزار شد و مباحث تخصصی مربوط به داوری مسابقات، آموزش سرداور و داور وسط و همچنین آمادگی برای قضاوت در لیگ و مسابقات در آن ارائه شد.

مدرسی این دوره را استاد بهرام جودری بر عهده داشت و این برنامه زیر نظر کمیته آموزش فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی برگزار شد.

حضور نمایندگان استان بوشهر در این دوره تخصصی، گامی در راستای به‌روزرسانی دانش داوری و ارتقای سطح فنی کادر داوری کیک‌بوکسینگ استان محسوب می‌شود.