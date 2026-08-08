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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰

حضور ۴ نماینده استان بوشهر در دوره داوری کیک‌بوکسینگ کشور

حضور ۴ نماینده استان بوشهر در دوره داوری کیک‌بوکسینگ کشور

بوشهر- چهار نماینده از استان بوشهر در نخستین دوره آموزش داوری الکترونیکی کیک‌بوکسینگ فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره آموزش داوری الکترونیکی کیک‌بوکسینگ ویژه تمامی داوران این رشته، روز ۱۶ مردادماه برگزار شد.

در این دوره، آقایان «محسن آقایی» و« هادی آزاده» و خانم ها «زایر ابراهیمی» و « محمدی» از مجموعه کیک‌بوکسینگ WKA استان بوشهر حضور یافتند و در برنامه‌های آموزشی این دوره شرکت کردند.

این دوره با هدف ارتقای دانش تخصصی داوران، آشنایی با سیستم داوری الکترونیکی و استانداردسازی فرآیند قضاوت در مسابقات کیک‌بوکسینگ برگزار شد و مباحث تخصصی مربوط به داوری مسابقات، آموزش سرداور و داور وسط و همچنین آمادگی برای قضاوت در لیگ و مسابقات در آن ارائه شد.

مدرسی این دوره را استاد بهرام جودری بر عهده داشت و این برنامه زیر نظر کمیته آموزش فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی برگزار شد.

حضور نمایندگان استان بوشهر در این دوره تخصصی، گامی در راستای به‌روزرسانی دانش داوری و ارتقای سطح فنی کادر داوری کیک‌بوکسینگ استان محسوب می‌شود.

کد مطلب 6911477

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