به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، هانتر بایدن پسر جو بایدن رئیس‌ جمهور پیشین آمریکا در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی اعلام کرد که سرطان پروستات پدرش به سایر نقاط بدنش سرایت کرده و باعث درد وی شده است.

هانتر بایدن در این خصوص گفت: سرطان گسترش یافته و به استخوان‌ها و فراتر از آن سرایت کرده است.

به گزارش آسوشیتد پرس، این بیماری بسیار دردناک و از بسیاری جهات، به‌ شدت ناتوان‌ کننده است.

این در حالیست که رئیس‌ جمهور پیشین آمریکا خبر ابتلای خود به سرطان را در ماه می سال گذشته، یعنی کمتر از ۴ ماه پس از ترک کاخ سفید، اعلام کرد.