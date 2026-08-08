  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰

هانتر بایدن: سرطان جو بایدن به استخوان‌هایش سرایت کرده است

هانتر بایدن: سرطان جو بایدن به استخوان‌هایش سرایت کرده است

پسر رئیس‌ جمهور پیشین آمریکا گفت: سرطان جو بایدن به استخوان‌هایش سرایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، هانتر بایدن پسر جو بایدن رئیس‌ جمهور پیشین آمریکا در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی اعلام کرد که سرطان پروستات پدرش به سایر نقاط بدنش سرایت کرده و باعث درد وی شده است.

هانتر بایدن در این خصوص گفت: سرطان گسترش یافته و به استخوان‌ها و فراتر از آن سرایت کرده است.

به گزارش آسوشیتد پرس، این بیماری بسیار دردناک و از بسیاری جهات، به‌ شدت ناتوان‌ کننده است.

این در حالیست که رئیس‌ جمهور پیشین آمریکا خبر ابتلای خود به سرطان را در ماه می سال گذشته، یعنی کمتر از ۴ ماه پس از ترک کاخ سفید، اعلام کرد.

کد مطلب 6911482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه