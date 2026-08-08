قلم خبرنگاران در خط مقدم روایت حقیقت؛ تجلیل سپاه فتح از جهادگران رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در پیامی به مناسبت ۱۷ مردادماه، روز خبرنگار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، خبرنگاران را مجاهدان عرصه آگاهی و روایت حقیقت دانست.

در این پیام با اشاره به آیه شریفه «ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ» آمده است: ۱۷ مردادماه تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه روز پاسداشت مجاهدانی است که قلم را سلاح خویش و آگاهی را سنگر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار داده‌اند.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: خبرنگاران در تلاطم حوادث، برای بازتاب حقیقت و صیانت از افکار عمومی، در خط مقدم جهاد تبیین ایستاده‌اند و رسالت آنان فراتر از انتقال خبر، روایت درست واقعیت‌ها و مقابله با تحریف است.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در بازتاب حضور مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: خبرنگاران با تصویرسازی هنرمندانه از حضور خروشان و حماسی مردم در خیابان‌ها در طول جنگ رمضان، پیوند ناگسستنی ملت با نظام را به جهانیان نشان دادند.

فرمانده سپاه فتح استان افزود: اوج این حضور را در ایام وداع و تشییع باشکوه پیکر پاک «قائد شهید امت» شاهد بودیم؛ جایی که قلم‌ها در برابر عظمت حضور مردم سر تعظیم فرود آوردند و دوربین‌ها شکوه وفاداری ملتی را ثبت کردند که تا آخرین قطره خون پای آرمان‌های سردار دل‌ها ایستاده است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه شهدای رسانه در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: کهگیلویه و بویراحمد به داشتن چهره‌های درخشانی همچون شهید والامقام «خداعفو عبدیان» افتخار می‌کند؛ شهیدی که با نثار خون پاک خود در مسیر انجام رسالت خبری، نشان داد اطلاع‌رسانی در راه حقیقت می‌تواند ادامه مسیر ایثار و شهادت باشد.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و شهید شاخص رسانه استان، شهید خداعفو عبدیان، روز خبرنگار را به همه اصحاب رسانه و مجاهدان عرصه اطلاع‌رسانی در استان تبریک گفت.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی خبرنگاران در انعکاس مجاهدت‌های فرزندان ملت در سپاه فتح، تبیین ظرفیت‌های استان و طرح نقدهای سازنده برای رفع محرومیت‌ها، اظهار کرد: رسانه‌ها با مطالبه‌گری مسئولانه می‌توانند نقش مؤثری در پیشرفت استان و حل مسائل مردم ایفا کنند.

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان ابراز امیدواری کرد اصحاب رسانه در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مسیر آگاهی‌بخشی، جهاد تبیین و خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش موفق و سربلند باشند.