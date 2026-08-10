به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین عصر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه، ضمن تبریک و گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: نقش رسانهها در شرایط کنونی بر کسی پوشیده نیست و رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی دقیق و آگاهیبخشی، از شکلگیری غفلت و روایتهای نادرست در جامعه جلوگیری کنند.
وی افزود: ممکن است در یک جنگ به ظاهر نظامی، در داخل دچار غفلت شویم و همین غفلت، آثار و پیامدهای بزرگتری ایجاد کند؛ از این رو نقش رسانهها در آگاهیبخشی و تقویت انسجام جامعه بسیار مهم است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت جنگ رسانهای تصریح کرد: امروز رسانهها در کنار سایر بخشها در خط مقدم این عرصه قرار دارند و بخش مهمی از جهاد تبیین و روشنگری بر عهده اصحاب رسانه است.
رسانهها رسالت خود را تا بازگشت آرامش ادامه دهند
سهمگین با قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانهای استان گفت: از اصحاب رسانه که در شرایط دشوار کنونی به رسالت خود عمل میکنند، قدردانی میکنم و امیدوارم این مسیر تا پایان شرایط جنگی و بازگشت آرامش به جامعه با جدیت ادامه پیدا کند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری این نشست در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: این جلسه با هدف قدردانی و گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شده و قرار نیست در این نشست به ارائه گزارش عملکرد یا پاسخ به مسائل تخصصی پرداخته شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: برای ارائه گزارش عملکرد و پاسخگویی به پرسشهای اصحاب رسانه، جلسهای جداگانه برگزار خواهد شد و در آن فرصت بیشتری برای بیان مسائل و پاسخ به دغدغههای خبرنگاران اختصاص مییابد.
سهمگین در پایان بار دیگر روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت و برای خبرنگاران در انجام این رسالت مهم آرزوی موفقیت کرد.
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