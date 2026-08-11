خبرنگار، هنرمند روایت حقیقت و حافظ تاریخ یک ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید رمضان موسویمقدم نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، حضور پیدا کرد و با اشاره به هنرهای شناختهشدهای همچون نقاشی، مجسمهسازی، ادبیات، موسیقی، تئاتر، معماری و سینما، گفت: به نظر من روایتگری، خبرنگاری و گزارش نیز یکی از پایهها و شاخههای مهم هنر است؛ چراکه بخش عمدهای از ویژگیها و خصوصیات هنر را در خود دارد.
وی هنر را عرصهای دشوار و تخصصی دانست و افزود: هنر، کاری بسیار سخت است و کار هر کسی نیست؛ مگر آنکه انسان به اندازه توان و ظرفیت وجودی خود بتواند به مقام هنرمندی برسد.
موسویمقدم با اشاره به مفهوم زیبایی در هنر ادامه داد: آنچه ما به آن اعتقاد داریم و بخشی از جهانبینی ماست، این است که زیبایی هنر در هماهنگی و تناسب وجودی اشیاست؛ تناسبی که میتواند در اندام، چهره یا ترکیب یک موجود حقیقی عینیت پیدا کند. با این تعریف، زیباترین و هنرمندانهترین اثر، خودِ خلقت و عالم وجود و در رأس آن انسان است که عصاره هستی به شمار میرود. همه مخلوقات نیز از آثار هنری حضرت ربالعالمین هستند.
وی با بیان اینکه هنر در نهایت حکایت و بازنمایی طبیعت است، گفت: هنر چیزی جز حکایت طبیعت نیست. هنرمند باید بتواند طبیعت را بهدرستی روایت کند و هرچه این روایت دقیقتر و هنرمندانهتر باشد، اثر هنری ارزشمندتر خواهد بود.
موسویمقدم در توضیح این موضوع افزود: همانطور که در یک نقاشی، هر نقش و هر رنگ باید در جای خود قرار بگیرد و اگر این تناسب از بین برود، اثر هنری نیز آسیب میبیند، در موسیقی نیز هنرمند از صداها و نغمههای طبیعت الهام میگیرد و آنها را در قالب یک ملودی و آهنگ هنرمندانه بازآفرینی میکند.
وی خبرنگار را نیز هنرمندی دانست که وظیفه او روایت واقعیتها و حقایق است و تصریح کرد: خبرنگار و روایتگر نیز هنرمند است و مقام و جایگاه بلندی دارد؛ زیرا بسیاری از حقایق و واقعیتها را روایت میکند. وقتی خبرنگار حقیقتی را روایت میکند، باید بتواند این روایت را به شکلی هنرمندانه ارائه دهد و از ظرفیتهای ادبی، زبانی و روایی برای انتقال بهتر پیام استفاده کند.
موسویمقدم با تأکید بر ضرورت برخورداری خبرنگاران از دانش و آگاهی گسترده اظهار کرد: خبرنگار نمیتواند بدون داشتن اطلاعات کافی از حوزهها و موضوعات مختلف، وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد. خبرنگار باید آگاهی جامعی داشته باشد تا بتواند ابعاد مختلف یک رویداد را ببیند و صرفاً از کنار یک حادثه عبور نکند.
وی افزود: راوی و خبرنگار باید حادثه، پدیده و اتفاق را از نزدیک ببیند و از دل آن، حقایق را استخراج کند. این کار سادهای نیست و همانگونه که یک هنرمند برای خلق اثر هنری به خلاقیت نیاز دارد، خبرنگار نیز باید از واژگان قوی، نگاه دقیق و خلاقیت برخوردار باشد.
موسویمقدم «فرزند زمان خویش بودن» را از ویژگیهای مهم خبرنگار دانست و گفت: خبرنگار باید زمان خود را بشناسد. باید زبان و اقتضائات زمانه خود را درک کند و بتواند زمان حال را با گذشته و آینده پیوند بزند. انجام این کار بسیار دشوار است و نیازمند جهانبینی، شناخت و آگاهی عمیق است.
وی در ادامه به جایگاه سردبیر و خبرنگار حرفهای اشاره کرد و افزود: وقتی از سردبیر شدن سخن میگوییم، منظور صرفاً رسیدن به یک عنوان شغلی نیست؛ بلکه باید فرآیند لازم طی شود تا فرد بتواند با جهانبینی، شناخت و آگاهی خود، هم منتقد باشد و هم مخاطب و فضای پیرامون خود را بهدرستی بشناسد.
موسویمقدم ادامه داد: خبرنگار باید آگاهی جامع خود را آنچنان توسعه دهد که بتواند به یک خبر، عمق و شاخوبرگ بدهد و همه زوایای آن را ببیند؛ نه اینکه صرفاً روایتی سطحی از یک اتفاق ارائه کند. خبرنگار باید بتواند حقیقت را از دل جریانهایی که گاه تلاش میکنند واقعیتها را پنهان یا نابود کنند، استخراج کرده و در اختیار مخاطب قرار دهد.
روز خبرنگار؛ پاسداشت امانت حقیقت
وی با بیان اینکه روز خبرنگار تنها بزرگداشت یک حرفه نیست، گفت: روز خبرنگار، روز پاسداشت و گرامیداشت یک امانت است؛ امانتی که نزد هنرمندی به نام خبرنگار قرار دارد و آن امانت، حقیقتی است که باید از دل اشیا، اتفاقات و حوادث استخراج شود.
موسویمقدم خبرنگار را واسطه میان حادثه و حافظه تاریخی یک ملت دانست و اظهار کرد: خبرنگار میان حادثه و حافظه تاریخی یک ملت ایستاده است و اگر بهخوبی وظیفه خود را انچهبسا یک خبر بتواند در بسیاری از زمینهها و موضوعات، مسیر تاریخ را تغییر دهد.
وی با اشاره به واقعه عاشورا و نقش روایتگران در ماندگاری این حادثه تاریخی خاطرنشان کرد: آنچه امروز از حادثه عاشورا میدانیم، نتیجه روایتهایی است که از آن واقعه تاریخی صورت گرفته است. روایتگری حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در تبیین حقیقت عاشورا، نمونهای روشن از اهمیت روایت درست و مسئولانه است؛ چراکه اگر این روایت انجام نمیشد، حقیقت کربلا در همان سرزمین باقی میماند.
موسویمقدم با تشبیه رسالت خبرنگار به رسالت پیامبران در تبیین حقیقت گفت: در روزگاری که وحی وجود داشت، پیامبران حقایق را برای مردم روشن میکردند؛ اما خبرنگار در دوران بدون وحی، در عصر و زمانه خود باید به سراغ حقیقت برود و واقعیتها را برای جامعه آشکار کند. از این منظر، رسالت خبرنگار، رسالتی بسیار مهم و خطیر است.
جنگ رسانهای و دشواری روایت حقیقت
وی با اشاره به پیچیدگی شرایط رسانهای در قرن بیستویکم اظهار کرد: امروز اتفاقات بسیار پیچیده و درهمتنیده شدهاند و همین مسئله مسئولیت و رسالت خبرنگاران را بسیار دشوارتر کرده است. رسانههای بزرگ جهان در شکلدهی به افکار عمومی و جریانسازی نقش مهمی دارند و در این شرایط، خبرسازی، تحریف و حتی خبردزدی میتواند بر ادراک مخاطب اثر بگذارد.
وی افزود: در چنین شرایطی، خبرنگاران آزاده در نقاط مختلف جهان با دشواریهای فراوانی برای روایت حقیقت مواجهاند. گاهی قلمها شکسته میشوند، دوربینها از بین میروند و اجازه داده نمیشود واقعیتها به گوش مردم جهان برسد. بنابراین کار خبرنگار و روایتگر حقیقت، امروز بیش از هر زمان دیگری دشوار و در عین حال مهم است.
موسویمقدم با اشاره به تأثیر رسانهها بر افکار عمومی گفت: در شرایطی که برخی جریانها تلاش میکنند حقیقت را پنهان کنند، خبرنگار باید چشم خود را باز نگه دارد و اجازه ندهد واقعیتها در هیاهوی رسانهای گم شوند.
ضرورت همافزایی رسانه و نهادهای مرتبط با ایثار و شهادت
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت همافزایی رسانهها با نهادهای مرتبط با حوزه ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: رسانه و نهادهای متولی حوزه شهدا و ایثارگران باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ زیرا رسانه حافظ روایت شهدا و ایثارگران است و نهادهایی همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز میراثدار پیام و آرمان شهیدان هستند.
موموسویمقدم ادامه داد: این دو مجموعه باید با هماهنگی و همافزایی، زمینه انتقال پیام شهدا، ایثارگران و آرمانهای آنان را به جامعه فراهم کنند. روایت در این زمینه بسیار مهم است و امروز رسالت خبرنگاران باید به گونهای باشد که بتوانند غبار و گردوخاک را از روی حقیقت کنار بزنند و حقیقت واقعی را در معرض دید مخاطب قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: این مسئولیت، رسالت خبرنگاران را چند برابر میکند؛ چراکه ما در برابر انسانهایی قرار داریم که جان خود را در راه حق و حقیقت فدا کردند و بر سر آرمانهای خود ایستادند. امروز مسئولیت انتقال پیام، رسالت، اهداف و آرمانهای آنان بر عهده ماست.
موسویمقدم با قدردانی از تلاش خبرنگاران اظهار کرد: رسانه، چه در قالب مکتوب و چه در فضای مجازی و دیگر عرصهها، امروز میدان مهمی برای روایت حقیقت است و انجام این رسالت، نیازمند کار هنرمندانه، اخلاص، فروتنی، تواضع و انگیزهای مضاعف است.
وی از خبرنگاران و روایتگران خواست با نگاه دقیقتر، آگاهی بیشتر و احساس مسئولیت بالاتر، برای کشف و انتقال حقیقت تلاش کنند.
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