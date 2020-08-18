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۲۸ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۵۹

جانشین فرماندهی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:

نقش خبرنگاران در انتقال دوران دفاع مقدس بی بدیل بود

نقش خبرنگاران در انتقال دوران دفاع مقدس بی بدیل بود

یاسوج- جانشین فرماندهی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: خبرنگاران نقش موثر و بی بدیل در اطلاع رسانی، ضبط و انتقال دوران دفاع مقدس ایفا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی مثنوی پیش از ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از خانواده شهید رسانه، خداعفو عبدیان افزود: شهدای رسانه در راه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه به فیض شهادت نائل آمدند و در یادها ماندگار شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه یاد، نام و خاطره شهدای رسانه باید گرامی داشته شود، تصریح کرد: نقش بی بدیل خبرنگاران و اهالی رسانه در ثبت و ضبط دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و مناسبت‌های مختلف بر هیچکس پوشیده نیست.

وی افزود: باید قدردان تلاش‌های شبانه روزی این عزیزان باشیم.

در ادامه مدیر سازمان بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد از خانواده شهید عبدیان تقدیر کرد و گفت: اصحاب رسانه در استان همواره نقش آفرین و رابط بین مردم و مسئولان برای حل مشکلات جامعه هستند.

سروان پاسدار فخرالدین رضایی افزود: نقش و جایگاه اصحاب رسانه در جامعه باید بیش از پیش تقویت شود تا بتوانند با اطلاع رسانی دقیق و مطالبه گری از مسئولان به توسعه و پیشرفت استان کمک کنند.

بنا بر این گزارش، جانشین فرمانده سپاه فتح به همراه، سرهنگ دوم پاسدار سیروس باستی مسئول نیروی انسانی سپاه فتح و سرهنگ دوم پاسدار عطایی مسئول ایثارگران سپاه فتح و سروان پاسدار فخرالدین رضایی مدیر سازمان بسیج رسانه استان با خانواده شهید خدا عفو عبدیان شهید رسانه‌ای استان دیدار و از این خانواده تجلیل کردند.

با توجه به شرایط کرونایی این تجلیل در جلوی منزل شهید انجام گرفت.

کد مطلب 5001492

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