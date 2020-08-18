نقش خبرنگاران در انتقال دوران دفاع مقدس بی بدیل بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی مثنوی پیش از ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از خانواده شهید رسانه، خداعفو عبدیان افزود: شهدای رسانه در راه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه به فیض شهادت نائل آمدند و در یادها ماندگار شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه یاد، نام و خاطره شهدای رسانه باید گرامی داشته شود، تصریح کرد: نقش بی بدیل خبرنگاران و اهالی رسانه در ثبت و ضبط دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و مناسبت‌های مختلف بر هیچکس پوشیده نیست.

وی افزود: باید قدردان تلاش‌های شبانه روزی این عزیزان باشیم.

در ادامه مدیر سازمان بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد از خانواده شهید عبدیان تقدیر کرد و گفت: اصحاب رسانه در استان همواره نقش آفرین و رابط بین مردم و مسئولان برای حل مشکلات جامعه هستند.

سروان پاسدار فخرالدین رضایی افزود: نقش و جایگاه اصحاب رسانه در جامعه باید بیش از پیش تقویت شود تا بتوانند با اطلاع رسانی دقیق و مطالبه گری از مسئولان به توسعه و پیشرفت استان کمک کنند.

بنا بر این گزارش، جانشین فرمانده سپاه فتح به همراه، سرهنگ دوم پاسدار سیروس باستی مسئول نیروی انسانی سپاه فتح و سرهنگ دوم پاسدار عطایی مسئول ایثارگران سپاه فتح و سروان پاسدار فخرالدین رضایی مدیر سازمان بسیج رسانه استان با خانواده شهید خدا عفو عبدیان شهید رسانه‌ای استان دیدار و از این خانواده تجلیل کردند.

با توجه به شرایط کرونایی این تجلیل در جلوی منزل شهید انجام گرفت.