به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدمحمد سعیدی ۱۷ مرداد به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
قال رسول الله(ص): «قُلِ الحَقَّ و لا تأخُذکَ فِی اللَّهِ لَومَةُ لائمٍ؛ حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامتگری نهراس.»
روز خبرنگار، فرصتی برای پاسداشت تلاشهای مجاهدان عرصه آگاهی، حقیقت و خدمت به مردم است؛ عزیزانی که با قلم، دوربین و روایت صادقانه خود، در میدانهای مختلف جهاد میکنند و در بزنگاههای حساس، رسالت خطیر اطلاعرسانی و تبیین در راه خدا را بدون هراس از ملامتگران بر دوش میکشند.
خبرنگاران در روزهای سخت دو جنگ تحمیلی اخیر که دشمنان مستکبر علیه ملت ایران و آزادگان جهان به راه انداختند و قائد عزیز، فرماندهان شجاع ،کودکان مدرسه میناب و مردم بی دفاع کشور را به شهادت رساندند، با حضور در میدان، انعکاس واقعیتها و روایت دقیق و مسئولانه خود نقش مؤثری در تقویت امید، بصیرت و همبستگی جامعه ایفا کردند.
اینجانب در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه به ویژه شهید محمود صارمی، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان رسانهای تبریک عرض نموده، از مجاهدتهای خالصانه آنان در مسیر آگاهیبخشی و خدمت به مردم قدردانی میکنم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون همه اصحاب رسانه را در انجام این رسالت ارزشمند مسئلت دارم.
قم- امام جمعه قم در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، خبرنگاران را مجاهدان عرصه آگاهی و حقیقت دانست و از تلاشهای آنان در مسیر اطلاعرسانی، تبیین و خدمت به مردم قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدمحمد سعیدی ۱۷ مرداد به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
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