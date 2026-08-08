  1. استانها
  2. قم
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴

آیت‌الله سعیدی:خبرنگاران مجاهدان عرصه آگاهی،حقیقت و خدمت به مردم هستند

آیت‌الله سعیدی:خبرنگاران مجاهدان عرصه آگاهی،حقیقت و خدمت به مردم هستند

قم- امام جمعه قم در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، خبرنگاران را مجاهدان عرصه آگاهی و حقیقت دانست و از تلاش‌های آنان در مسیر اطلاع‌رسانی، تبیین و خدمت به مردم قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی ۱۷ مرداد به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

قال رسول الله(ص): «قُلِ الحَقَّ و لا تأخُذکَ فِی اللَّهِ لَومَةُ لائمٍ؛ حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامتگری نهراس.»

روز خبرنگار، فرصتی برای پاسداشت تلاش‌های مجاهدان عرصه آگاهی، حقیقت و خدمت به مردم است؛ عزیزانی که با قلم، دوربین و روایت صادقانه خود، در میدان‌های مختلف جهاد می‌کنند و در بزنگاه‌های حساس، رسالت خطیر اطلاع‌رسانی و تبیین در راه خدا را بدون هراس از ملامتگران بر دوش می‌کشند.

خبرنگاران در روزهای سخت دو جنگ تحمیلی اخیر که دشمنان مستکبر علیه ملت ایران و آزادگان جهان به راه انداختند و قائد عزیز، فرماندهان شجاع ،کودکان مدرسه میناب و مردم بی دفاع کشور را به شهادت رساندند، با حضور در میدان، انعکاس واقعیت‌ها و روایت دقیق و مسئولانه خود نقش مؤثری در تقویت امید، بصیرت و همبستگی جامعه ایفا کردند.

اینجانب در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه به ویژه شهید محمود صارمی، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان رسانه‌ای تبریک عرض نموده، از مجاهدت‌های خالصانه آنان در مسیر آگاهی‌بخشی و خدمت به مردم قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون همه اصحاب رسانه را در انجام این رسالت ارزشمند مسئلت دارم.

کد مطلب 6911544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه