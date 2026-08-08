https://mehrnews.com/x3cLFf ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۱ کد مطلب 6911608 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۱ حماسه مردم زاهدان در صد و شصتمین شب دلدادگی زاهدان- حماسه حضور خیابانی مردم زاهدان به صد و شصتمین شب از شهادت قائد امت رسید. دریافت 45 MB کد مطلب 6911608 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ نقش راهبردی سیستان و بلوچستان در تامین بازار موز کشور دستاوردهای علمی، صنعتی و دفاعی کشور باید برای مردم تبیین شود خبرنگاران سیستان و بلوچستان؛ راویان حقیقت در سرزمین روایتهای ناگفته تکرار حماسه سازی مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان برچسبها زاهدان تجمع مردمی رهبر شهید
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