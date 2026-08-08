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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۱

حماسه مردم زاهدان در صد و شصتمین شب دلدادگی

حماسه مردم زاهدان در صد و شصتمین شب دلدادگی

زاهدان- حماسه حضور خیابانی مردم زاهدان به صد و شصتمین شب از شهادت قائد امت رسید.

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کد مطلب 6911608

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