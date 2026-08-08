https://mehrnews.com/x3cLFB ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۶ کد مطلب 6911625 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۶ صد و شصت و یکمین موج حضور بجنوردیها در میدان بجنورد- در این ویدیو، صد و شصت و یکمین موج حضور بجنوردیها را در میدان مشاهده می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6911625 کپی شد مطالب مرتبط تکرار حماسه سازی مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان میدانداری سلماسیها همچنان در حمایت از رهبری و انفلاب ادامه دارد میدانداری مردم انقلابی بجنورد ادامه دارد خبرنگاران مهر گیلان در تجمع شبانه تجلیل شدند برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی تجمع مردمی
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