فراخوان دریافت مقالات اولین همایش حکمرانی جمعیت و خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش بین المللی حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل دهی جوامع آینده با دریافت مقالات علمی در دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار می شود.

علاقه مندان به شرکت در این همایش می توانند تا پنجم مهر ماه ثبت نام کرده و آخرین مهلت ارسال آثار 20 شهریورماه سال 1405 است.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات نیز تا آخر مردادماه اعلام شده است.

دبیرخانه این همایش به نشانی اتوبان شهید بابایی دانشگاه جامع امام حسین (ع) - دبیرخانه همایش بین المللی حکمرانی جمعیت و خانواده در تمدن آینده آماده دریافت آثار پژوهشگران و محققان است.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به این پیوند (https://icpg.ihu.ac.ir) مراجعه کنید.