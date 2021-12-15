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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۸:۲۱

با مشارکت مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی؛

همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده برگزار می‌شود

همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده برگزار می‌شود

همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» با مشارکت مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

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به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» به همت دانشگاه جامع امام حسین (ع) و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشارکت مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

مبانی فکری و فلسفه تمدن، وضعیت تمدنی غرب و انقلاب اسلامی ایران، تربیت زمامدار و حکمرانی تمدنی، نظام‌سازی و دولت‌سازی تمدنی، فرهنگ و رسانه در افق تمدنی انقلاب اسلامی، جامعه سازی مسجد محور توسط شبکه بسیج، آموزش و پرورش در افق تمدنی انقلاب اسلامی و معماری و شهرسازی اسلامی_ ایرانی محورهای این همایش هستند.

مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ و زمان برگزاری آن ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ است.

علاقه‌مندان به شرکت در این همایش می‌توانند مقالات خود را به نشانی irhfc.ihu.ac.ir ارسال کنند.

کد مطلب 5376567

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