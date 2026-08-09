مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام عملیات اورژانس هوایی برای انتقال یک مادر باردار از منطقه چنار به کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۹:۳۴ صبح امروز، ۱۸ مردادماه، بالگرد اورژانس هوایی استان برای انتقال این مادر باردار به پرواز درآمد.
وی افزود: این مادر باردار ۴۰ هفتهای در منطقه چنار قرار داشت و با توجه به ضرورت دسترسی سریع به خدمات تخصصی و مراقبتهای مورد نیاز، تصمیم بر انتقال هوایی وی به مرکز درمانی مجهز در شهر کرمانشاه گرفته شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: بالگرد اورژانس هوایی با هدف انتقال سریع، ایمن و بهموقع این مادر باردار از منطقه چنار به مقصد بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه اعزام شد تا فرآیند دریافت خدمات تخصصی درمانی بدون اتلاف زمان انجام شود.
قلعهسفیدی ادامه داد: استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی در چنین مأموریتهایی اهمیت ویژهای دارد، چرا که برخی مناطق استان به دلیل شرایط جغرافیایی و فاصله از مراکز درمانی تخصصی، نیازمند استفاده از روشهای سریع انتقال بیماران هستند.
وی با اشاره به نقش اورژانس هوایی در نظام سلامت استان، گفت: یکی از مهمترین کارکردهای این ظرفیت، انتقال سریع بیماران و مادران باردار از مناطق دورافتاده، صعبالعبور و مناطقی است که دسترسی زمینی به مراکز درمانی تخصصی در آنها زمان بیشتری نیاز دارد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کاهش زمان دسترسی بیماران به خدمات حیاتی و تخصصی، بهویژه در مواردی که سلامت مادر یا بیمار نیازمند مراقبت فوری است، از مهمترین اهداف راهاندازی و استمرار فعالیت اورژانس هوایی است.
قلعهسفیدی افزود: مجموعه اورژانس پیشبیمارستانی استان با استفاده از ظرفیتهای مختلف زمینی و هوایی تلاش میکند خدمات امدادی و درمانی را در کوتاهترین زمان ممکن به بیماران در نقاط مختلف استان ارائه کند و در مأموریتهای ضروری، انتقال هوایی میتواند زمان رسیدن بیمار به مرکز تخصصی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
وی در پایان تأکید کرد: اورژانس هوایی یکی از ظرفیتهای مهم نظام سلامت استان کرمانشاه برای ارائه خدمات سریع و تخصصی به بیماران در مناطق مختلف است و این ظرفیت در مأموریتهای مورد نیاز، بهویژه برای انتقال بیماران از مناطق صعبالعبور و دورافتاده، مورد استفاده قرار میگیرد.
نظر شما