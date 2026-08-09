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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

قلعه‌سفیدی: مادر باردار چنار با اورژانس هوایی به کرمانشاه منتقل شد

قلعه‌سفیدی: مادر باردار چنار با اورژانس هوایی به کرمانشاه منتقل شد

کرمانشاه- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کرمانشاه از اعزام بالگرد اورژانس هوایی برای انتقال یک مادر باردار ۴۰ هفته‌ای از منطقه چنار به بیمارستان امام رضا(ع) خبر داد.

مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام عملیات اورژانس هوایی برای انتقال یک مادر باردار از منطقه چنار به کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۹:۳۴ صبح امروز، ۱۸ مردادماه، بالگرد اورژانس هوایی استان برای انتقال این مادر باردار به پرواز درآمد.

وی افزود: این مادر باردار ۴۰ هفته‌ای در منطقه چنار قرار داشت و با توجه به ضرورت دسترسی سریع به خدمات تخصصی و مراقبت‌های مورد نیاز، تصمیم بر انتقال هوایی وی به مرکز درمانی مجهز در شهر کرمانشاه گرفته شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: بالگرد اورژانس هوایی با هدف انتقال سریع، ایمن و به‌موقع این مادر باردار از منطقه چنار به مقصد بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه اعزام شد تا فرآیند دریافت خدمات تخصصی درمانی بدون اتلاف زمان انجام شود.

قلعه‌سفیدی ادامه داد: استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی در چنین مأموریت‌هایی اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که برخی مناطق استان به دلیل شرایط جغرافیایی و فاصله از مراکز درمانی تخصصی، نیازمند استفاده از روش‌های سریع انتقال بیماران هستند.

وی با اشاره به نقش اورژانس هوایی در نظام سلامت استان، گفت: یکی از مهم‌ترین کارکردهای این ظرفیت، انتقال سریع بیماران و مادران باردار از مناطق دورافتاده، صعب‌العبور و مناطقی است که دسترسی زمینی به مراکز درمانی تخصصی در آنها زمان بیشتری نیاز دارد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کاهش زمان دسترسی بیماران به خدمات حیاتی و تخصصی، به‌ویژه در مواردی که سلامت مادر یا بیمار نیازمند مراقبت فوری است، از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی و استمرار فعالیت اورژانس هوایی است.

قلعه‌سفیدی افزود: مجموعه اورژانس پیش‌بیمارستانی استان با استفاده از ظرفیت‌های مختلف زمینی و هوایی تلاش می‌کند خدمات امدادی و درمانی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیماران در نقاط مختلف استان ارائه کند و در مأموریت‌های ضروری، انتقال هوایی می‌تواند زمان رسیدن بیمار به مرکز تخصصی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

وی در پایان تأکید کرد: اورژانس هوایی یکی از ظرفیت‌های مهم نظام سلامت استان کرمانشاه برای ارائه خدمات سریع و تخصصی به بیماران در مناطق مختلف است و این ظرفیت در مأموریت‌های مورد نیاز، به‌ویژه برای انتقال بیماران از مناطق صعب‌العبور و دورافتاده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6911810

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
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      پاسخ
      خداوند همیشه پشت وپناه همه ی کادر اورژانش باشه سلامت وتندرست باشند آمین

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