خراسان جنوبی در مسیر تبدیل شدن به قطب استعدادیابی بسکتبال

خبرگزاری مهر، گروه استانها: اردوی تیم ملی بسکتبال منطقه ۳ با عنوان «اردوی خزانه تیم ملی بسکتبال ۲۰۳۰ ایران» با حضور ۴۰ بازیکن پسر و ۲۹ بازیکن دختر از استانهای خراسان جنوبی، رضوی، شمالی و یزد بهصورت جداگانه در سالن شهید بصیریپور از روز جمعه در دو شیفت صبح و عصر آغاز شد.
در حاشیه برگزاری این اردو، یکی از مربیان تمریندهنده طرح استعدادیابی فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرحهای بلندمدتی برای ردههای مختلف سنی که مسابقات بینالمللی دارند، پیشبینی شده است، گفت: یکی از این ردهها، رده سنی زیر ۱۸ سال ۲۰۳۰ است که در سال ۲۰۳۰ یکسری مسابقات بینالمللی دارند.
شناسایی استعدادها
وی با بیان اینکه در این راستا از سه سال گذشته کار در این زمینه شروع شده است، افزود: بعد از شناسایی استعدادهای مورد نظر، انجام کارهای فنی از رده سنی زیر ۱۴ سال و نونهالان شروع شد و اکنون هم که این بچهها وارد رده سنی زیر ۱۶ سال شدهاند، برنامههای مورد نظر را تغییر دادهایم.
قانع با اشاره به اینکه در این اردو افرادی از استانهای خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و یزد حضور دارند، تصریح کرد: در این اردوی تیم ملی، تمرینات برای همکاران و بازیکنان تعریف و ارزیابی فنی مجددی از کار آنها انجام میشود.
این مربی استعدادیابی تیم ملی در ادامه درباره وضعیت بسکتبال در خراسان جنوبی گفت: از زمانی که رئیس فعلی هیئت بسکتبال خراسان جنوبی انتخاب شده است، شاهد شرایط ویژهای در بسکتبال این استان هستیم که این موضوع نشانگر آینده خوبی برای خراسان جنوبی در رشته ورزشی بسکتبال است.
قانع ادامه داد: عملکرد بچههای خراسان جنوبی نسبت به دورههای قبل خیلی بهتر شده که این موضوع نشاندهنده آن است که فعالیتهای خوبی در این رشته ورزشی در خراسان جنوبی انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه رسیدن آنها به کیفیت مورد نظر نیاز به زمان بیشتری دارد، یادآور شد: بازیکنان توانمندی از خراسان جنوبی در این اردو حضور دارند که عملکرد آنها از نظر فنی با گذشت زمان بهتر خواهد شد.
وی که برای اولین بار به خراسان جنوبی آمده است، اظهار کرد: در سالهای گذشته اطلاعات من در این خصوص تنها در حد شنیدهها و دیدن تعدادی عکس از خراسان جنوبی بوده است، اما اکنون که در مرکز استان خراسان جنوبی حضور پیدا کردهام، مشاهده میکنم که از نظر زیرساختها، افرادی که با هیئت بسکتبال همکاری میکنند، مربیان و افراد علاقهمند به این رشته ورزشی، وضعیت مناسبی دارد.
ارتقای فنی
قانع با بیان اینکه ارتقای فنی در رشتههای ورزشی یکی از اقدامات مهم است، افزود: در این راستا شهرستانها باید همزمان با مرکز استان فعال شوند که این کار در خراسان جنوبی در ردههای مختلف سنی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه از بازیکنان این استان که در این اردو حضور دارند، تنها چند نفر از بیرجند هستند و بیشتر آنها از شهرستانهای خراسان جنوبی هستند، ادامه داد: امکانات خوابگاهی فوقالعاده و کیفیت مناسب غذا و همچنین سالن ورزشی خیلی خوبی برای برگزاری این اردو پیشبینی شده است.
وی یکی از اهداف بلندمدت فدراسیون بسکتبال را این عنوان کرد که در کنار استانهایی چون تهران و اصفهان که بسکتبال خوبی دارند، دیگر استانهای کشور هم باید در این خصوص فعال شوند.
به گفته وی، فدراسیون شرایط لازم برای انجام این کار را فراهم میکند تا با همکاری هیئتهای استانها، این مهم محقق شود که هیئت بسکتبال خراسان جنوبی تاکنون همکاری خوبی با ما داشته است.
رئیس هیئت بسکتبال خراسان جنوبی هم که از سه سال قبل این مسئولیت را برعهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کار در این زمینه را از ردههای پایه در دختران و پسران شروع کردهایم و در سالهای اخیر به حدی رسیدهایم که ورزشکاران ما در لیگهای کشوری حضور دارند.
حضور در لیگهای کشوری
فرید فروزانفر تصریح کرد: حضور در لیگ نوجوانان پسر و دختر و جوانان پسر و در لیگ امید و بزرگسالان از جمله مواردی است که تیمهای استان در لیگهای کشوری شرکت داشتهاند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هم بعضی از بازیکنان استان با تیمهای بسکتبال مشهد قرارداد دارند، افزود: این موفقیت با توجه به استمرار انجام کار در رده پایه و استعدادیابی در شهرستانهای استان محقق شده است.
فروزانفر با اشاره به اینکه بهجز شهرستانهای سربیشه و بشرویه، در بقیه شهرستانها هیئت بسکتبال فعال است، ادامه داد: در این دو شهرستان هم با معرفی فرد مناسب برای قبول این مسئولیت، هیئتهای بسکتبال فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
وی ادامه داد: با هدف همگانی کردن بسکتبال، در بعضی از بوستانها که فضای لازم برای انجام این کار وجود دارد، اقداماتی انجام شده است.
رئیس هیئت بسکتبال خراسان جنوبی در ادامه اظهار کرد: در این اردوی تیم ملی پنج پسر و هفت دختر از شهرستانهای بیرجند، قاینات و طبس حضور دارند.
فروزانفر با بیان اینکه خراسان جنوبی برای اولین بار سال گذشته جزو ۱۶ تیم برتر کشور در رده نونهالان و مینیبسکتبال شد، افزود: استانهای برتر کشور در رشته بسکتبال از امکانات و بازیکنان خیلی خوبی برخوردار هستند و با این وجود، در بیرجند سه سالن دارای حلقه بسکتبال، اسکوبورت و دستگاه ۲۴ ثانیه است.
به گفته وی، سال گذشته المپیاد استعدادهای برتر کشور با حضور ۲۸ تیم به میزبانی خراسان جنوبی در رده سنی ۱۳ سال برگزار شد که تیم استان جزو ۱۶ تیم برتر شد.
آمادگی برای میزبانی
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رسالت اصلی ما این است که همه ظرفیتهای ورزشی موجود در استان را در اختیار هیئتهای ورزشی قرار دهیم، افزود: با توجه به تأکید مقام عالی وزارت ورزش و جوانان و همچنین شرایط موجود در کشور، آمادگی خود را برای میزبانی اردوها و مسابقات در همه رشتههای ورزشی ملی اعلام کردهایم.
امیرحسین تلواری تصریح کرد: در گذشته میزبان تیم ملی هاکی دختران و اکنون هم اردوی ملی خزانه بسکتبال در بیرجند در حال برگزاری است.
وی خاطرنشان کرد: در مسابقات استعدادهای برتر کشور هم جزو استانهای منطقه دو کشور هستیم که باز هم آمادگی خود را برای میزبانی این رقابتها اعلام کردهایم.
تلواری تأکید کرد: این میزبانیها علاوه بر اینکه سبب معرفی ظرفیتهای ورزشی موجود در استان میشود، باعث ایجاد انگیزه بیشتر در علاقهمندان به رشتههای مختلف ورزشی میشود.
وی همچنین با اشاره به سابقه بسکتبال بیرجند در استان خراسان، اظهار کرد: از سالهای گذشته این منطقه با دارا بودن چهرههایی چون حسن خزاعی، دارای پتانسیلهای بسیار خوبی در این رشته ورزشی بوده است.
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