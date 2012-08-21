رسانه ها مهمترین عامل جلب اعتماد حامیان مالی ورزش خراسان رضوی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست هیئت بسکتبال خراسان رضوی گفت: رسانه ها مهمترین عامل جلب اعتماد حامیان مالی ورزش استان هستند.

اکبر معرفتی اظهارکرد: حضور موثر رسانه ها موجب ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای حمایت از ورزش شده و معضل نبود حامی مالی در ورزش استان را برطرف می کند.

وی تصریح کرد: توجه ویژه رسانه ها به ورزش علاوه بر جذب حامیان مالی، حضور پرشور مردم در حمایت از ورزشکاران را به دنبال دارد که از عوامل اصلی پویایی ورزش محسوب می شود.

وی دعوت از 18 بسکتبالیست خراسان رضوی به اردوی تیم ملی و حضور حداقل 5 ورزشکار در تیم ملی به صورت ثابت را گواه توانمندی بالای استان در این رشته ورزشی عنوان کرد و اظهار داشت: به علت مشکلات مالی هیئت و نبود باشگاه طراز اول در استان این 18 ورزشکار در تیم های خارج از استان به فعالیت مشغول هستند.

سرپرست هیئت بسکتبال خراسان رضوی در مورد هزینه شرکت یک تیم در لیگ برتر کشور گفت: برای حضور در رده اول تا ششم لیگ برتر بسکتبال مبلغ یک میلیارد و یکصد و 30 میلیون تومان بودجه لازم است که تامین این مبلغ فقط از طریق حامیان مالی امکان پذیر است.

اعزام تیم بدمینتون دختران خراسان رضوی به مسابقات قهرمانی کشور

تیم بدمینتون خراسان رضوی به مسابقات قهرمانی کشور در اراک اعزام می شوند.

این مسابقات با حضور 240 نفر از دختران ورزشکار کشور به مدت 4 روز از تاریخ 3 تا 6 شهریور در سالن بدمینتون مجموعه ورزشی 5 مرداد اراک برگزار خواهد شد.

گفتنی است اعضای تیم خراسان رضوی را بینا نقیبی، شیرین کرامتی، یاس ساغروانیان، صبا فرهمند، فاطمه حسینی، زهرا عطاریانی به مربیگری ماهرخ خلیقی و سرپرستی آزاده نخعی تشکیل می دهند

2بانوی جودوکار خراسان رضوی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند

دو جودوکار خراسان رضوی به اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بانوان کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان دعوت شدند.

سحر افراسیابی جودوکار وزن63+ کیلوگرم رده سنی نوجوانان و زهرا سلیمانی جودوکار جوان وزن 44 کیلوگرم استان که 23 مرداد ماه در مسابقات انتخابی تیم ملی موفق به کسب مقام دوم شده بودند به اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان کشور فراخوانده شدند.بنا بر این گزارش، این اردو از دوم تا شانزدهم شهریور ماه در مجموعه ورزشی تختی شهر خرم آباد استان لرستان برای آمادگی تیم ملی به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا برگزار می شود.

گفتنی است مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از هفتم تا دهم مهرماه در کشور چین تایپه برگزار می شود و تکتم بیدل دیگر بانوی خراسانی این تیم را به عنوان کمک مربی همراهی خواهد کرد.

مسابقات تیراندازی با کمان خراسان رضوی جام رمضان برگزار شد

آخرین روز مسابقات تیراندازی با کمان جام رمضان خراسان رضوی برگزار شد، این مسابقات از سوی هیئت تیراندازی با کمان استان در دو بخش تیروکمان ریکرو و کامپوند در سطح حرفه ای زنان و مردان انجام شد.

بنا بر این گزارش در مجموع 55 نفر شرکت کننده در این مسابقات حضور داشتند که در رشته کامپوند آقایان، شهاب ریحانی اول شد، مسعود رحیم پور به مقام دوم رسید و محسن فخریان به مقام سوم دست یافت و در بخش بانوان این رشته، سمیرا سجادی موفق به کسب مقام اول شد و مهری شمشیرکش در جایگاه دوم قرار گرفت.