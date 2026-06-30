نیاز ۱۵ میلیارد تومانی برای تکمیل گود زورخانه شمال شهر بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین تلواری عصر سه‌شنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی با گرامی داشت یاد پیشکسوتان ورزش استان، اظهار کرد: خراسان جنوبی پایتخت ورزش زورخانه ای و شهر بیرجند مهد این رشته ورزشی است.

وی بیان کرد: خراسان جنوبی دارای ظرفیت های بسیاری در این زمینه است و برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه استان به بالفل، نیازمند نگاه ویژه فدراسیون به خراسان جنوبی داریم.

تلواری تاکید کرد: با هدف استفاده از ظرفیت پیشکسوتان استان در کشور، باید از آنها در کمیته های فنی و یا به عنوان ناظر در برگزاری مسابقات استفاده شود.

وی با اشاره به وجود ۵۲ هیئت ورزشی در استان، افزود: برای تکمیل گود زورخانه شمال شهر بیرجند به ۱۵میلیارد تومان اعتبار نیاز است که ضرورت دارد توسط فدراسیون پی گیری لازم در این خصوص انجام شود و در صورت تخصیص این مبلغ، این گود در هفته دولت سال آینده افتتاح خواهد شد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: با وجود این که حدود دو هزار نفر در این رشته در استان فعالیت می کنند، اما تنها ۴۲۶ ورزشکار بیمه شده در خراسان جنوبی در این زمینه داریم.