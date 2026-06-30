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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

نیاز ۱۵ میلیارد تومانی برای تکمیل گود زورخانه شمال شهر بیرجند

نیاز ۱۵ میلیارد تومانی برای تکمیل گود زورخانه شمال شهر بیرجند

بیرجند- سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: ۱۵میلیارد تومان برای تکمیل گود زورخانه شمال شهر بیرجند نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین تلواری عصر سه‌شنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی با گرامی داشت یاد پیشکسوتان ورزش استان، اظهار کرد: خراسان جنوبی پایتخت ورزش زورخانه ای و شهر بیرجند مهد این رشته ورزشی است.

وی بیان کرد: خراسان جنوبی دارای ظرفیت های بسیاری در این زمینه است و برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه استان به بالفل، نیازمند نگاه ویژه فدراسیون به خراسان جنوبی داریم.

تلواری تاکید کرد: با هدف استفاده از ظرفیت پیشکسوتان استان در کشور، باید از آنها در کمیته های فنی و یا به عنوان ناظر در برگزاری مسابقات استفاده شود.

وی با اشاره به وجود ۵۲ هیئت ورزشی در استان، افزود: برای تکمیل گود زورخانه شمال شهر بیرجند به ۱۵میلیارد تومان اعتبار نیاز است که ضرورت دارد توسط فدراسیون پی گیری لازم در این خصوص انجام شود و در صورت تخصیص این مبلغ، این گود در هفته دولت سال آینده افتتاح خواهد شد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: با وجود این که حدود دو هزار نفر در این رشته در استان فعالیت می کنند، اما تنها ۴۲۶ ورزشکار بیمه شده در خراسان جنوبی در این زمینه داریم.

کد مطلب 6875695

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