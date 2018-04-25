چهار کورت بین المللی اسکواش در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

علی غنی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فعالیت رسمی هیئت اسکواش از سال ۸۹ در استان، اظهار کرد: به دلیل تغییرات مدیریتی چند سالی بود که فعالیت این هیئت در استان کمتر شده اما از حدود یک سال قبل فعالیت های خوبی در این استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰ ورزشکار فعال در رشته اسکواش در استان داریم، بیان کرد: بیشتر این ورزشکاران در رده سنی زیر ۱۱ سال هستند که در سال های آینده حرف های زیادی در این رشته ورزشی خواهند داشت.

رئیس هیئت اسکواش خراسان جنوبی به وجود سه کورت اسکواش در استان اشاره کرد و گفت: از این تعداد یک کورت در بیرجند و دو کورت دیگر نیز در شهر قاین بوده که در حال حاضر به دلیل نبود ورزشکار فعال نیست.

خراسان جنوبی آماده برگزاری مسابقات بین المللی اسکواش

غنی، تأمین اعتبار برای راه اندازی چهار کورت بین المللی اسکواش در استان را یکی از اقدامات خوب انجام شده در این حوزه دانست و گفت: با تحقق این امر خراسان جنوبی بعد از استان های یزد و کیش دارای مدرن ترین کورت های اسکواش در کشور خواهد بود و زمینه برگزاری مسابقات بین المللی در استان فراهم می شود.

وی با بیان اینکه این کورت ها تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد، عنوان داشت: مسئولان فدراسیون قول مساعد داده اند که با راه اندازی این کورت ها یک مقطع از مسابقات بین المللی را در استان برگزار کنند.

رئیس هیئت اسکواش خراسان جنوبی همچنین به راه اندازی زمین ورزشی پدل در یکی از پارک های شهر بیرجند با همکاری شهرداری اشاره کرد و گفت: این ورزش زیرمجموعه ای از ورزش اسکواش و به نوعی تلفیق اسکواش و تنیس بوده که یک ورزش شاد و مفرح برای همه سنین محسوب می شود.

غنی ادامه داد: در صورت موافقت شورای شهر با این درخواست هیئت اسکواش استان آمادگی دارد این زمین را ظرف سه ماه در یکی از پارک های شهر راه اندازی کند.

لغو اردوی مستعدین تیم ملی اسکواش

رئیس هیئت اسکواش خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری اردوی مستعدین تیم ملی اسکواش به میزبانی استان، عنوان داشت: این اردو که قرار بود از روز سه شنبه به مدت چهار روز در استان برگزار شود به دلیل کنسلی پروازهای استان لغو شد.

غنی بیان داشت: قرار بود در این اردو ۱۰ نفر از مستعدین تیم ملی حضور داشته باشند که دو نفر از این ورزشکاران از خراسان جنوبی و هشت نفر نیز از استان های دیگر هستند.

وی اضافه کرد: در صورت موافقت فدارسیون خراسان جنوبی برای برگزاری این اردو در هفته آینده اعلام آمادگی کرده است.