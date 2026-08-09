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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

سردار محبی: آمریکا در این جنگ بدون دستاورد، شکست خود را پذیرفته است

سردار محبی: آمریکا در این جنگ بدون دستاورد، شکست خود را پذیرفته است

سخنگوی سپاه با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز برای ما صرفاً یک آبراه نیست، بلکه در شرایط فعلی یک جغرافیای نبرد محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اظهاراتی با بیان اینکه جنگ اخیر تنها جنگی است که آمریکا بدون دستیابی به دستاورد، شکست خود را پذیرفته است، گفت: بخشی از این موفقیت و پیروزی بدون تردید مرهون زحمات خبرنگاران و اصحاب رسانه است.

سردار محبی با اشاره به راهبرد فعلی جمهوری اسلامی ایران در این جنگ اظهار کرد: راهبرد فعلی در واقع ادامه راهبردهای گذشته است و مقاومت تا همیشه و بدون پایان و شکست دادن دشمن، راهبرد تغییرناپذیر ماست.

وی افزود: در حال حاضر ما دشمن را وادار کرده‌ایم که از تمام اهدافی که برای خود تصور و در نظر گرفته بود، به سرعت عقب‌نشینی کند و در مسیر افول اهداف خود قرار بگیرد.

سخنگوی سپاه ادامه داد: دشمن امروز به جایی رسیده است که تمام هم و غمش را برای باز کردن تنگه هرمز گذاشته؛ تنگه‌ای که پیش از این باز بود و اکنون تلاش می‌کند آن را دوباره باز کند.

محبی با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز برای ما صرفاً یک آبراه نیست، بلکه در شرایط فعلی یک جغرافیای نبرد محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه است و این راهبرد تا زمانی ادامه خواهد داشت که دشمن تمام شرایط ما را بپذیرد.

کد مطلب 6911945
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      3 1
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      شكست خود را پذيزفته است يعني قبول داره هر بار بياد تسليم ميشه ولي فقط ميره عقب جون بگيره و مثل ما وقتي حمله اش جواب دهد دست نميكشد تا گلويمان را ببرد
    • امیرو کرمانشاهی IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      1 0
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      درودخدا برسپاهیان دلاوروارتشیان فداکار،ومردم برگزارکننده تجمعات نحن المنتقمون حافظان واقعی کشور . مرگ برمزدوران سیاوموساد درایران .

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