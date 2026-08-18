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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

سقف تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن افزایش یافت

سقف تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن افزایش یافت

هیئت عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه و جعاله موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی بانک مرکزی در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات مسکن، تقویت عرضه و تقاضای بخش مسکن و افزایش قدرت خرید و حمایت از مستاجران با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه و جعاله، به شرح زیر موافقت کرد:


۱) تسهیلات خرید و ساخت مسکن

مناطق مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی) مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین)
تهران ۱۰ میلیارد ریال ۲۰ میلیارد ریال
مراکز استان و شهرهای بیش ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۸ میلیارد ریال ۱۶ میلیارد ریال
سایر مناطق ۶ میلیارد ریال ۱۲ میلیارد ریال


۲) تسهیلات جعاله مسکن

سقف تسهیلات تعمیر (جعاله) واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به ۴ میلیارد ریال افزایش یابد.

۳) تسهیلات ودیعه مسکن

سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۳ میلیارد ریال به ۴ میلیارد ریال در شهر تهران، از ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به ۳ میلیارد ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ۲ میلیارد ریال در سایر مناطق افزایش یابد.

کد مطلب 6920590

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