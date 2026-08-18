سقف تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی بانک مرکزی در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات مسکن، تقویت عرضه و تقاضای بخش مسکن و افزایش قدرت خرید و حمایت از مستاجران با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه و جعاله، به شرح زیر موافقت کرد:
۱) تسهیلات خرید و ساخت مسکن
|مناطق
|مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی)
|مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین)
|تهران
|۱۰ میلیارد ریال
|۲۰ میلیارد ریال
|مراکز استان و شهرهای بیش ۲۰۰ هزار نفر جمعیت
|۸ میلیارد ریال
|۱۶ میلیارد ریال
|سایر مناطق
|۶ میلیارد ریال
|۱۲ میلیارد ریال
۲) تسهیلات جعاله مسکن
سقف تسهیلات تعمیر (جعاله) واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به ۴ میلیارد ریال افزایش یابد.
۳) تسهیلات ودیعه مسکن
سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۳ میلیارد ریال به ۴ میلیارد ریال در شهر تهران، از ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به ۳ میلیارد ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ۲ میلیارد ریال در سایر مناطق افزایش یابد.
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