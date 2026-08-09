جدیدترین عملیات نیروهای یمنی؛ پالایشگاه عربستان هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: این نیروها موفق شدند پالایشگاه آرامکو در جیزان عربستان را با یک پهپاد هدف قرار دهند.

وی اضافه کرد: این عملیات در واکنش به تجاوز عربستان سعودی به حریم هوایی استان های صعده و حجه با استفاده از چند پهپاد، صورت گرفت.

صبح امروز وزارت انرژی عربستان با تأیید آتش سوزی در یکی از تأسیسات وابسته به شرکت آرامکو اعلام کرد: نیروهای آتش‌نشانی موفق شدند آتش‌سوزی را که در یکی از تأسیسات وابسته به پالایشگاه آرامکو در جیزان رخ داده بود مهار کنند.