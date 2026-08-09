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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

جدیدترین عملیات نیروهای یمنی؛ پالایشگاه عربستان هدف قرار گرفت

جدیدترین عملیات نیروهای یمنی؛ پالایشگاه عربستان هدف قرار گرفت

نیروهای مسلح یمن از جدیدترین عملیات خود علیه عربستان سعودی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: این نیروها موفق شدند پالایشگاه آرامکو در جیزان عربستان را با یک پهپاد هدف قرار دهند.

وی اضافه کرد: این عملیات در واکنش به تجاوز عربستان سعودی به حریم هوایی استان های صعده و حجه با استفاده از چند پهپاد، صورت گرفت.

صبح امروز وزارت انرژی عربستان با تأیید آتش سوزی در یکی از تأسیسات وابسته به شرکت آرامکو اعلام کرد: نیروهای آتش‌نشانی موفق شدند آتش‌سوزی را که در یکی از تأسیسات وابسته به پالایشگاه آرامکو در جیزان رخ داده بود مهار کنند.

کد مطلب 6911835

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