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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

پلمب ۲ بنگاه املاک متخلف در خرم‌آباد

پلمب ۲ بنگاه املاک متخلف در خرم‌آباد

خرم‌آباد - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان از پلمب دو واحد مشاور املاک متخلف در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپهوند در تشریح جزئیات این اقدام اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و پیشگیری از اخلال در نظام اقتصادی و معیشتی مردم، موضوع فعالیت واحدهای مشاور املاک در شهرستان خرم‌آباد در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از دریافت شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی و انجام بررسی‌های میدانی، با همکاری و هماهنگی اتاق اصناف استان، وضعیت فعالیت تعدادی از واحدهای صنفی را مورد بررسی قرار دادند.

فعالیت بدون مجوز و افزایش غیرقانونی اجاره‌بها

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان ادامه داد: در جریان این بررسی‌ها، دو واحد مشاور املاک در خرم‌آباد شناسایی شدند که بدون برخورداری از مجوز صنفی فعالیت می‌کردند و همچنین اقدام به افزایش بی‌رویه و غیرقانونی اجاره‌بها کرده بودند.

سپهوند بیان کرد: فعالیت این واحدها و افزایش غیرقانونی اجاره‌بها موجب نارضایتی شهروندان شده بود و به همین دلیل، موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های انجام‌شده و با هماهنگی مراجع قضایی، این دو واحد متخلف پلمب شدند و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.

تداوم نظارت بر واحدهای صنفی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان با تأکید بر اینکه نظارت بر فعالیت صنوف و برخورد با تخلفات اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود، گفت: این اقدام بخشی از برنامه‌های پلیس برای مقابله با فعالیت‌هایی است که می‌تواند موجب اخلال در نظام اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی بر شهروندان شود.

سپهوند تصریح کرد: برخورد با متخلفان با حمایت مراجع قضایی و همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط ادامه خواهد داشت و واحدهای صنفی ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط به فعالیت خود هستند.

وی همچنین بر اهمیت نقش گزارش‌های مردمی در شناسایی تخلفات اقتصادی تأکید کرد و از شهروندان خواست موارد مربوط به جرایمی همچون قاچاق، زمین‌خواری، فرار مالیاتی و سایر جرایم اقتصادی را از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی می‌تواند در شناسایی سریع‌تر تخلفات و برخورد قانونی با متخلفان نقش مؤثری داشته باشد و زمینه را برای تقویت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از حقوق شهروندان فراهم کند.

کد مطلب 6911600

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    نظرات

    • حسین IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
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      بهتره بگید دلال اینا خون مردمو کردن تو شیشه

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