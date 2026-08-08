به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپهوند در تشریح جزئیات این اقدام اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و پیشگیری از اخلال در نظام اقتصادی و معیشتی مردم، موضوع فعالیت واحدهای مشاور املاک در شهرستان خرم‌آباد در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از دریافت شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی و انجام بررسی‌های میدانی، با همکاری و هماهنگی اتاق اصناف استان، وضعیت فعالیت تعدادی از واحدهای صنفی را مورد بررسی قرار دادند.

فعالیت بدون مجوز و افزایش غیرقانونی اجاره‌بها

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان ادامه داد: در جریان این بررسی‌ها، دو واحد مشاور املاک در خرم‌آباد شناسایی شدند که بدون برخورداری از مجوز صنفی فعالیت می‌کردند و همچنین اقدام به افزایش بی‌رویه و غیرقانونی اجاره‌بها کرده بودند.

سپهوند بیان کرد: فعالیت این واحدها و افزایش غیرقانونی اجاره‌بها موجب نارضایتی شهروندان شده بود و به همین دلیل، موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های انجام‌شده و با هماهنگی مراجع قضایی، این دو واحد متخلف پلمب شدند و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.

تداوم نظارت بر واحدهای صنفی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان با تأکید بر اینکه نظارت بر فعالیت صنوف و برخورد با تخلفات اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود، گفت: این اقدام بخشی از برنامه‌های پلیس برای مقابله با فعالیت‌هایی است که می‌تواند موجب اخلال در نظام اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی بر شهروندان شود.

سپهوند تصریح کرد: برخورد با متخلفان با حمایت مراجع قضایی و همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط ادامه خواهد داشت و واحدهای صنفی ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط به فعالیت خود هستند.

وی همچنین بر اهمیت نقش گزارش‌های مردمی در شناسایی تخلفات اقتصادی تأکید کرد و از شهروندان خواست موارد مربوط به جرایمی همچون قاچاق، زمین‌خواری، فرار مالیاتی و سایر جرایم اقتصادی را از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی می‌تواند در شناسایی سریع‌تر تخلفات و برخورد قانونی با متخلفان نقش مؤثری داشته باشد و زمینه را برای تقویت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از حقوق شهروندان فراهم کند.