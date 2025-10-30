به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست آموزشی پدافند غیرعامل در اردوگاه حبیب ابن مظاهر با اشاره به ضرورت آمادگی زیرساخت‌های اقتصادی و بانکی کشور در برابر تهدیدات گفت: در زمان جنگ ۱۲ روزه، آسیب‌پذیری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شبکه‌های بانکداری الکترونیکی کشور به‌ویژه در برخی بانک‌ها آشکار شد و همچنان مشکلات در این زمینه ادامه دارد.

وی افزود: در جمع‌بندی جلسات مجلس شورای اسلامی مشخص شد این آسیب‌ها تکرارپذیر و نیازمند اصلاح ساختاری است.

وی با قدردانی از تلاش کانون مهندسی در برگزاری دوره‌های آموزشی پدافند غیرعامل اظهار داشت: شکل‌گیری نهادهای خودانتظام همچون نظام‌های مهندسی در حوزه‌های مختلف باید در جهت کاهش بار حاکمیت و افزایش کارآمدی اجتماعی باشد، نه افزودن بر پیچیدگی‌های اداری و هزینه‌های مردم.

نماینده مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر با بیان اینکه برخی نهادها می‌توانند در عین برخورداری از فهم حاکمیتی، ظرفیت مردمی نیز داشته باشند، تأکید کرد: این نهادها زمانی توسعه‌محور خواهند بود که نقش خود را در سازماندهی نیروهای متخصص برای شناخت تهدیدها و افزایش تاب‌آوری ایفا کنند.

حسینی دهیاران و شهرداران را به‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی مؤثر در توسعه محلی دانست و گفت؛ ارتقای اختیار و نقش این مدیران می‌تواند در بهبود مدیریت بحران و توسعه متوازن مناطق نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق برخی شهرداری‌ها در جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های بزرگ افزود: پیشرفت زمانی حاصل می‌شود که دهیاران و شهرداران احساس کنند حضور آنان در عرصه مدیریت محلی می‌تواند گشایش ایجاد کند و مسیر توسعه را هموار سازد.

این نماینده مجلس در پایان ضمن قدردانی از تلاش مسئولان محلی و مدیران شهری استان مازندران ابراز امیدواری کرد با تقویت زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای بومی، تهدیدها کاهش یافته و فرصت‌های توسعه‌ای جدید برای منطقه ایجاد شود.