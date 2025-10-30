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۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

حسینی: تاب آوری شبکه‌های خدماتی برای کاهش آسیب پذیری تقویت شود

حسینی: تاب آوری شبکه‌های خدماتی برای کاهش آسیب پذیری تقویت شود

تنکابن - نماینده مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی بر لزوم ارتقای تاب‌آوری شبکه‌های خدماتی و تقویت نقش نهادهای محلی در کاهش آسیب‌پذیری‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست آموزشی پدافند غیرعامل در اردوگاه حبیب ابن مظاهر با اشاره به ضرورت آمادگی زیرساخت‌های اقتصادی و بانکی کشور در برابر تهدیدات گفت: در زمان جنگ ۱۲ روزه، آسیب‌پذیری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شبکه‌های بانکداری الکترونیکی کشور به‌ویژه در برخی بانک‌ها آشکار شد و همچنان مشکلات در این زمینه ادامه دارد.

وی افزود: در جمع‌بندی جلسات مجلس شورای اسلامی مشخص شد این آسیب‌ها تکرارپذیر و نیازمند اصلاح ساختاری است.

وی با قدردانی از تلاش کانون مهندسی در برگزاری دوره‌های آموزشی پدافند غیرعامل اظهار داشت: شکل‌گیری نهادهای خودانتظام همچون نظام‌های مهندسی در حوزه‌های مختلف باید در جهت کاهش بار حاکمیت و افزایش کارآمدی اجتماعی باشد، نه افزودن بر پیچیدگی‌های اداری و هزینه‌های مردم.

نماینده مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر با بیان اینکه برخی نهادها می‌توانند در عین برخورداری از فهم حاکمیتی، ظرفیت مردمی نیز داشته باشند، تأکید کرد: این نهادها زمانی توسعه‌محور خواهند بود که نقش خود را در سازماندهی نیروهای متخصص برای شناخت تهدیدها و افزایش تاب‌آوری ایفا کنند.

حسینی دهیاران و شهرداران را به‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی مؤثر در توسعه محلی دانست و گفت؛ ارتقای اختیار و نقش این مدیران می‌تواند در بهبود مدیریت بحران و توسعه متوازن مناطق نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق برخی شهرداری‌ها در جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های بزرگ افزود: پیشرفت زمانی حاصل می‌شود که دهیاران و شهرداران احساس کنند حضور آنان در عرصه مدیریت محلی می‌تواند گشایش ایجاد کند و مسیر توسعه را هموار سازد.

این نماینده مجلس در پایان ضمن قدردانی از تلاش مسئولان محلی و مدیران شهری استان مازندران ابراز امیدواری کرد با تقویت زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای بومی، تهدیدها کاهش یافته و فرصت‌های توسعه‌ای جدید برای منطقه ایجاد شود.

کد مطلب 6639636

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