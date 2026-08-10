بخشدار مرکزی فومن: از نقدهای منصفانه استقبال می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مدینه فلاح عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته خبرنگار که در دفتر شورای اسلامی دهستان گشت برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، از زحمات و تلاشهای بیوقفه خبرنگاران در انعکاس اخبار و مشکلات مردم قدردانی کرد.
وی با تبریک فرا رسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، به تمامی فعالان عرصه اطلاعرسانی، اظهار داشت: خبرنگاران، چشم بینا و زبان گویای جامعه هستند و با انعکاس درست مسائل و مطالبات مردم، نقش مهمی در شفافیت، آگاهیبخشی و پیشرفت جامعه ایفا میکنند.
بخشدار مرکزی فومن با بیان اینکه رسانهها پل ارتباطی میان مردم و مسئولان محسوب میشوند، افزود: وظیفه خطیر خبرنگاران، انتقال دقیق و بهموقع اخبار و رویدادهاست و این رسالت، تأثیر مستقیمی بر تصمیمگیریهای مدیران و روند توسعه منطقه دارد.
استقبال از نقد منصفانه و مطالبهگری مسئولانه
فلاح با تأکید بر رویکرد تعاملی خود با اصحاب رسانه، تصریح کرد: بهعنوان بخشدار، از نقدهای منصفانه و مطالبهگری مسئولانه رسانهها استقبال میکنم و معتقدم تعامل سازنده میان مدیران و خبرنگاران میتواند بسیاری از مشکلات مردم را سریعتر و بهتر به نتیجه برساند.
وی خاطرنشان کرد: مدیرانی که از نقد و انعکاس مشکلات فاصله میگیرند، در واقع فرصتهای ارزشمندی را برای پیشرفت و حل مسائل از دست میدهند. رسانهها میتوانند با انعکاس دقیق دغدغههای مردم، مسیر خدمترسانی را هموارتر کنند.
بخشدار مرکزی فومن در پایان با قدردانی از تلاشهای صادقانه و دلسوزانه خبرنگاران در انعکاس اخبار و مشکلات مردم بخش مرکزی، برای همه آنان سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون آرزومند کرد و گفت: روز خبرنگار بر همگی مبارک باد و امیدوارم قلمتان همیشه در مسیر حقیقت و خدمت به مردم ماندگار باشد.
خبرنگاران نقش مؤثری در انعکاس مشکلات روستاها دارند
احمد محتشمطلب، رئیس شورای اسلامی دهستان گشت نیز در این نشست ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و تبریک این روز به تمامی فعالان عرصه اطلاعرسانی، از زحمات و تلاشهای بیوقفه خبرنگاران در انعکاس اخبار و مشکلات مردم قدردانی کرد.
وی با اشاره به جایگاه والای خبرنگاران در جامعه، افزود: خبرنگاران، حلقه مفقوده ارتباط میان مردم و مسئولان هستند و با قلم و نگاه دقیق خود، میتوانند مشکلات و دغدغههای مناطق روستایی را بهدرستی منعکس کنند. این انعکاس بهموقع، نقش تعیینکنندهای در تصمیمسازیها و تخصیص اعتبارات عمرانی دارد.
محتشمطلب با بیان اینکه شوراهای اسلامی نیز بهعنوان نمایندگان مردم در روستاها، وظیفه پیگیری مطالبات روستاییان را بر عهده دارند، افزود: تعامل و همکاری نزدیک میان خبرنگاران و شوراها میتواند مسیر توسعه روستایی را هموارتر کند و بسیاری از مشکلات زیرساختی را با اطلاعرسانی دقیق، به نتیجه مطلوب برساند.
نقش رسانهها در توسعه روستایی
بهجت نوری، دهیار دهستان گشت ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و تبریک این روز به تمامی فعالان عرصه اطلاعرسانی با اشاره به جایگاه والای خبرنگاران در جامعه، اظهار کرد: خبرنگاران، چشم بینا و زبان گویای جامعه هستند و با انعکاس دقیق مشکلات و دغدغههای روستاییان، میتوانند زمینهساز تحول و پیشرفت مناطق روستایی شوند. دهیاریها بهعنوان نزدیکترین نهاد به مردم، نیازمند همراهی رسانهها برای شناسایی و رفع معضلات روستاها هستند.
دهیار دهستان گشت با بیان اینکه بسیاری از مشکلات روستاها به دلیل عدم انعکاس بهموقع، سالها بلاتکلیف میمانند، افزود: حضور خبرنگاران در روستاها و انعکاس مسائل و مطالبات مردم، میتواند مسئولان را در اولویتبندی و تخصیص اعتبارات یاری کند و مسیر توسعه را هموارتر سازد.
نوری در پایان با قدردانی از همراهی و همدلی خبرنگاران در پوشش اخبار و رویدادهای دهستان گشت، برای همه اصحاب رسانه آرزوی سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون کرد و گفت: امیدوارم قلم خبرنگاران همواره در مسیر حقیقت، عدالت و خدمت به مردم ماندگار باشد و این تعامل سازنده، زمینهساز توسعه روزافزون روستاهای بخش مرکزی فومن شود.
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