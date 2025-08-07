خبرنگاران خارگ در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند

نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، اظهار کرد: این روز فرصتی برای قدردانی از زحمات خبرنگارانی است که صادقانه و متعهدانه در مسیر آگاهیبخشی، شفافسازی و دفاع از منافع عمومی گام برمیدارند.
وی افزود: جزیره خارگ با توجه به موقعیت حساس و راهبردی خود در حوزه انرژی کشور، همواره نیازمند نگاه تیزبین رسانهای و حضور فعال خبرنگارانی بوده که بتوانند مسائل و ظرفیتهای این منطقه را به درستی منعکس کنند.
حسینپور با تأکید بر اهمیت کار رسانه در شرایط امروز کشور، عنوان کرد: خبرنگاران خارگ با وجود سختیهای جغرافیایی و امکانات محدود، همواره در میدان اطلاعرسانی حضور پررنگی داشتهاند و در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: رسانهها میتوانند بهعنوان بازوان توانمند مدیریت اجرایی، در تسهیل ارتباط مردم با مسئولان و ارتقای خدماترسانی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند و خوشبختانه این تعامل در جزیره خارگ مشهود است.
وی در پایان گفت: ضمن تبریک روز خبرنگار به همه خبرنگاران متعهد و پرتلاش جزیره خارگ، از زحمات آنها در مسیر آگاهیبخشی و روشنگری قدردانی میکنم و امیدوارم با حمایتهای بیشتر، زمینه فعالیت حرفهای آنها بیش از پیش فراهم شود.
