آغاز پخش «هزار داستان» با اجرای حسین پاکدل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، برنامه «هزار داستان» این روزها با اجرای حسین پاکدل در مرحله ضبط و تولید قرار دارد. پخش برنامه از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و «هزار داستان» چهار قسمت در هفته از سه شنبه تا جمعه ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

حسین پاکدل نویسنده، کارگردان تئاتر و بازیگر با «هزار داستان» بعد از ۳۳ سال به اجرا در قاب تلویزیون بازگشته است.

این برنامه با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید شده و در فصل جدید به حوزه سلامت زندگی و اصلاح سبک زندگی مردم می پردازد.

کارگردان فصل جدید «هزار داستان» محمدفواد صفاریان پور است.