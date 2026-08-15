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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

آغاز پخش «هزار داستان» با اجرای حسین پاکدل

آغاز پخش «هزار داستان» با اجرای حسین پاکدل

برنامه «هزار داستان» چهار قسمت در هفته از سه‌شنبه تا جمعه ساعت ۲۰ روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، برنامه «هزار داستان» این روزها با اجرای حسین پاکدل در مرحله ضبط و تولید قرار دارد. پخش برنامه از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و «هزار داستان» چهار قسمت در هفته از سه شنبه تا جمعه ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

حسین پاکدل نویسنده، کارگردان تئاتر و بازیگر با «هزار داستان» بعد از ۳۳ سال به اجرا در قاب تلویزیون بازگشته است.

این برنامه با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید شده و در فصل جدید به حوزه سلامت زندگی و اصلاح سبک زندگی مردم می پردازد.

کارگردان فصل جدید «هزار داستان» محمدفواد صفاریان پور است.

کد مطلب 6917397

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