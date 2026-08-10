به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «جیرهبندی پر خروس برای سوگواری»، به نویسندگی علی نرگسنژاد و کارگردانی مسعود احمدی، دور دوم اجراهای خود را در خانه تئاتر تماشاخانه جوانمرد آغاز میکند.
نمایش «جیرهبندی پر خروس برای سوگواری»، پس از یک دوره اجرا در مجموعه تئاتر لبخند در زمستان ۱۴۰۴، از ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در خانه تئاتر تماشاخانه جوانمرد روی صحنه میرود. تهیهکنندگی دور دوم این نمایش نیز بر عهده محمد ذوالفقاری است.
در این نمایش ۵۵ دقیقهای، قدس شریعتی، نازیلا سلطانی و مسعود احمدی به ایفای نقش میپردازند. یوسف باپیری نیز به عنوان مشاور هنری و فرهاد فزونی به عنوان طراح گرافیک، گروه را همراهی میکنند.
از دیگر عوامل این پروژه میتوان به سرمایه گذار: امیر خطیبی، مجری طرح: باران برومند، طراح نور: میلاد الهی، طراح صحنه: امیر خراسانی، طراح لباس: نگین رادفر، مشاور گریم: مهتاب حسنی، طراح گریم: مارال سجادی، آهنگساز و طراح صدا: بنیامین وزیر، گروه چَرخِ، طراح آکسسوار: یلدا فاضل، دستیار کارگردان و منشی صحنه: بابک سلیمی، برنامهریز و مجری نور: نگار جعفری، مدیرتولید: امیرحسین حبیبی علیشاه، جانشین تولید: آرمین کامران، دستیار تهیهکننده: آیسا همامی، مجری گریم: ساناز دبیری ،مدیر صحنه: کیارش قاجار، مدیر تبلیغات: رومینا سندگل زاده، مدیر روابط عمومی: پارسا اسماعیلی، تیزر: امیرحسین علیجانی، علی مطهری، علیرضا حسنخانی، موشن گرافیک: مجتبی رهامیان اشاره کرد.
همچنین اعضا گروه موسیقی این اثر نمایشی عبارتند از ویولن و ویولا: میلاد کاظمی، کمانچه: اردلان قادری، چلو: مبینا آردن، افرا شاه آبادی، علی خواستار و مهندس صدا: آریا کیایی راد.
این اثر محصولی از کمپانی کیمیا آرت است.
پیشفروش دور دوم نمایش «جیرهبندی پر خروس برای سوگواری» از ساعت ۱۲:۱۲ ظهر امروز در سایت تیوال آغاز میشود و علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این اثر اقدام کنند.
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