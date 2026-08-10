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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

مصدومیت ۱۴ نفر در آتش‌سوزی شهرک صنعتی فرسفج تویسرکان

مصدومیت ۱۴ نفر در آتش‌سوزی شهرک صنعتی فرسفج تویسرکان

همدان- رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: آتش‌سوزی در شهرک صنعتی فرسفج شهرستان تویسرکان، ۱۴ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از دریافت گزارش وقوع حادثه در واحد ارتباطات و کنترل عملیات سه دستگاه آمبولانس به همراه تیم‌های درمانی از پایگاه‌های اورژانس میانده، فرسفج و قائم تویسرکان به محل اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل اقدامات درمانی لازم را برای ۱۴ مصدوم انجام دادند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: ۲ نفر از مصدومان به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و ۱۲ نفر دیگر برای ادامه مراقبت‌های درمانی به بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان انتقال یافتند.

ربیع یگانه از شهروندان و فعالان صنعتی خواست در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۵ به اورژانس اطلاع دهند تا خدمات امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

کد مطلب 6912964

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