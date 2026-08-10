به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از دریافت گزارش وقوع حادثه در واحد ارتباطات و کنترل عملیات سه دستگاه آمبولانس به همراه تیمهای درمانی از پایگاههای اورژانس میانده، فرسفج و قائم تویسرکان به محل اعزام شدند.
وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل اقدامات درمانی لازم را برای ۱۴ مصدوم انجام دادند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: ۲ نفر از مصدومان بهصورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و ۱۲ نفر دیگر برای ادامه مراقبتهای درمانی به بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان انتقال یافتند.
ربیع یگانه از شهروندان و فعالان صنعتی خواست در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۵ به اورژانس اطلاع دهند تا خدمات امدادی در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود.
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