به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از دریافت گزارش وقوع حادثه در واحد ارتباطات و کنترل عملیات سه دستگاه آمبولانس به همراه تیم‌های درمانی از پایگاه‌های اورژانس میانده، فرسفج و قائم تویسرکان به محل اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل اقدامات درمانی لازم را برای ۱۴ مصدوم انجام دادند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: ۲ نفر از مصدومان به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و ۱۲ نفر دیگر برای ادامه مراقبت‌های درمانی به بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان انتقال یافتند.

ربیع یگانه از شهروندان و فعالان صنعتی خواست در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۵ به اورژانس اطلاع دهند تا خدمات امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.