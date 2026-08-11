گام بخش خصوصی برای تحول اقتصادی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هواداران تیم فوتبال استقلال منتظر اعلام معرفی مدیرعامل جدید باشگاه خود هستند اما تا به امروز سه شنبه ۲۰ مرداد هنوز این اتفاق رخ نداده است.
در همین حال حسین حسین زاده رئیس هیئت مدیره هلدینگ مالک باشگاه استقلال در رابطه با وضعیت این باشگاه متنی را در فضای مجازی خطاب به هواداران این تیم منتشر کرد.
حسین زاده در متن خود نوشت: «بیانیه خطاب به هواداران بزرگ باشگاه استقلال
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هواداران فهیم، نجیب و پرافتخار باشگاه استقلال
در روزهایی که کشور عزیزمان درگیر شرایط حساسی است و بسیاری از هموطنانمان با مشکلات مختلف دستوپنجه نرم میکنند، آنچه بیش از هر چیز شایسته تحسین است، وفاداری و عشق بیپایان شما به استقلال است. با وجود تمام دغدغههای معیشتی، اجتماعی و شرایط سخت این روزها، همچنان اخبار و تصمیمات باشگاه را با حساسیت دنبال میکنید و آینده استقلال برایتان اهمیت دارد. این سرمایه اجتماعی بزرگ، مسئولیت همه مدیران را دوچندان میکند.
از هواداران عزیز استقلال میخواهم همچنان با صبوری و امید، حامی تیم محبوب خود باشند و اطمینان داشته باشند که با برطرف شدن محدودیتها و فراهم شدن شرایط لازم، تقویت تیم و تأمین نیازهای آن با جدیت دنبال خواهد شد. استقلال شایسته آن است که با برنامهریزی مناسب، تیمی قدرتمند و در شأن نام بزرگ خود داشته باشد و برای افتخارآفرینی در ایران و آسیا آماده شود.
از سوی دیگر، ضروری است مدیران باشگاه از ظرفیت ارزشمند پیشکسوتان، بزرگان و چهرههای مورد اعتماد خانواده بزرگ استقلال بیش از گذشته استفاده کنند. تجربه و اعتبار پیشکسوتان میتواند در تصمیمسازی، مشورت و حل مسائل باشگاه نقش مؤثری داشته باشد. در کنار توجه جدی به تیم بزرگسالان.»
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