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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

بصره عراق گزینه اول استقلال برای میزبانی در آسیا باقی ماند

بصره عراق گزینه اول استقلال برای میزبانی در آسیا باقی ماند

تیم فوتبال استقلال ایران قصد دارد در رقابت های لیگ نخبگان آسیا در شهر بصره عراق از حریفان خود میزبانی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی، مسئول برگزاری بازی‌های بین‌المللی فدراسیون فوتبال، درباره آخرین وضعیت میزبانی نمایندگان ایران اظهار داشت: با توجه به درخواست استقلال و تراکتور برای میزبانی در بصره، قرار بود تیم نیروی هوایی عراق دیدارهای خود را در بغداد برگزار کند، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاه بغداد را تأیید نکرد و به این تیم اعلام شد که باید در ورزشگاه بصره به میدان برود.

وی ادامه داد: طبق قوانین، یک ورزشگاه نمی‌تواند به صورت همزمان میزبان سه تیم باشد و به همین دلیل تراکتور تصمیم گرفته است محل میزبانی خود را تغییر دهد و گزینه‌های عمان یا امارات را بررسی کند.

طبق اعلام دهقانی در صورتی که تراکتور محل برگزاری دیدارهای خود را به یکی از این دو کشور منتقل کند، مشکل ورزشگاه بصره برطرف خواهد شد و استقلال می‌تواند دیدارهای خانگی خود در رقابت‌های آسیایی را در این ورزشگاه برگزار کند.

به این ترتیب، میزبانی استقلال در بصره همچنان در انتظار تصمیم نهایی تراکتور است و در صورت نهایی شدن تغییر محل میزبانی سرخ‌پوشان تبریزی، آبی‌پوشان پایتخت مشکلی برای استفاده از ورزشگاه بصره نخواهند داشت.

کد مطلب 6912225

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