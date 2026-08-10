به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای برگزاری دیدار هفته نخست رقابتهای لیگ برتر برابر مس شهربابک آماده میکند که وضعیت حضور یاسر آسانی وینگر آبیپوشان، به یکی از نگرانیهای هواداران این تیم تبدیل شده است.
آسانی که پیش از این یک بار با دلخوری قرارداد خود را با استقلال فسخ کرده و پس از مدتی بار دیگر به جمع آبیپوشان بازگشت، ممکن است به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه استقلال با مشکل عدم صدور مجوز برای حضور در مسابقات مواجه شود.
این در حالی است که باشگاه استقلال پیش از این اعلام کرده بود آسانی برای همراهی این تیم در فصل جدید مشکلی نخواهد داشت. با این حال، مدیران باشگاه برای اطمینان از شرایط این بازیکن و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در آستانه آغاز فصل، در حال پیگیری موضوع و دریافت استعلام از نهادهای ذیربط هستند تا مشخص شود آسانی بدون مشکل میتواند از هفته نخست استقلال را همراهی کند.
استقلال در نخستین هفته لیگ برتر باید به مصاف مس شهربابک برود و کادر فنی این تیم امیدوار است با تعیین تکلیف وضعیت آسانی، این بازیکن از همان هفته اول در دسترس باشد.
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