به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی «کی‌یف-۲۴» امروز یکشنبه گزارش داد که در تعدادی از فروشگاه‌ های شهر کی‌ یف پایتخت کشور اوکراین، کمبود میوه، سبزیجات و گوشت مشاهده می‌شود.



این شبکه با انتشار تصاویری از سوپرمارکت‌ های زنجیره‌ ای «سیلپو» و «فورا» اعلام کرد که قفسه‌ های برخی از این فروشگاه‌ ها با کمبود اقلام غذایی از جمله میوه، سبزیجات و گوشت رو به‌ رو شده‌ اند.

بر اساس اعلام این رسانه، تصاویری از قفسه‌های خالی در سوپرمارکت‌های «سیلپو» (Silpo) و «فورا» (Fora) در کی‌یف منتشر شده است.

رسانه اوکراینی «هرومادسکه» (Hromadske) نیز دیروز گزارش داد که کاربران شبکه‌های اجتماعی در اوکراین شروع به ابراز نارضایتی از کمبود مواد غذایی در سوپرمارکت‌ها کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، موجودی میوه‌ها و سبزیجات تازه و همچنین محصولات لبنی در قفسه‌ها کاهش یافته و در برخی موارد، کمبود گوشت نیز مشاهده می‌شود.