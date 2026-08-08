به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده است که اوکراین با آمریکا درباره تامین ماهانه موشکهای رهگیر به توافق رسیده است.
زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان گفت: چه کسی موشکها و سیستمهای رهگیر دارد؟ کسانی که آنها را تولید میکنند، در درجه اول ایالات متحده. آیا میتواند کمک کند؟ ما در حال کار بر روی آن هستیم. موشکها هر ماه در اختیار ما قرار خواهند گرفت. ما توافقهایی داریم. آیا این موشکها کافی هستند؟ خیر.
به گفته زلنسکی، اوکراین در حال حاضر موشکهای رهگیر کمتری نسبت به سال گذشته دارد.
فایننشال تایمز پیش از این گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درخواست زلنسکی برای دریافت موشکهای پاتریوت بیشتر را رد کرده و گفته است که واشنگتن برای محافظت از داراییها و متحدان خود در خاورمیانه به این موشکها نیاز دارد.
زلنسکی بعداً دوباره از کمبود موشکهای رهگیر شکایت کرد و گفت که چندین تأسیسات در کی یف در جریان حمله ۵ آگوست به دلیل تأخیر شرکای غربی در تأمین این سلاحها مورد اصابت قرار گرفتهاند.
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