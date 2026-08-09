استاندار تهران: توسعه زیرساخت‌ کهریزک باید با مشارکت همگانی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از مجموعه خیریه کهریزک، با اشاره به جایگاه این مرکز در ارائه خدمات به سالمندان اظهار کرد: مجموعه کهریزک با ۴۰ هکتار مساحت یکی از بزرگترین مراکز نگهداری سالمندان کشور است که با اتکا به ظرفیت خیرین ایجاد و مدیریت شده و طی سالهای فعالیت خود خدمات گستردهای را به جامعه هدف ارائه کرده است.
وی با اشاره به گستردگی مجموعه و فعالیت بخشهای مختلف آن افزود: بر اساس گزارشی که مسئولان مجموعه ارائه کردند، برخی بخشها نیازمند تقویت زیرساختها و حمایت بیشتر هستند و در این زمینه استانداری تهران آمادگی دارد از طریق هماهنگی دستگاههای مسئول و بسیج ظرفیت خیرین، زمینه رفع بخشی از نیازها را فراهم کند.
استاندار تهران ادامه داد: با تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای مردمی میتوان بخشی از مسائل و نیازهای این مؤسسه باسابقه و ارزشمند را برطرف کرد و حمایت از چنین ظرفیتهایی باید با رویکردی عملیاتی دنبال شود.
معتمدیان همچنین از طرح پیشنهادی برای ایجاد مجموعهای مشابه در شرق استان تهران خبر داد و گفت: پیشنهاد شده است با مشارکت خیرین، یکی از مجموعههای وابسته یا مشابه مؤسسه خیریه کهریزک در شرق استان ایجاد شود که دستورات لازم برای بررسی ابعاد این طرح صادر شده است.
وی تأکید کرد: در صورت فراهم شدن شرایط و تأمین الزامات مورد نیاز، استفاده از ظرفیت خیرین برای احداث و توسعه چنین مراکزی میتواند به گسترش خدمات حمایتی و سالمندی در استان تهران کمک کند.
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