کرامتی: خبرگزاری مهر نقشی مؤثر در حمایت از تولید دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی کرامتی شامگاه یکشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر با تأکید بر اینکه خدمت به مردم باید محور فعالیت همه مدیران باشد، گفت: فارغ از هرگونه نگاه سیاسی و جناحی، تنها میثاق مشترک ما خدمت صادقانه به مردم و حفظ منافع کشور است.

وی گفت: در انتخاب مدیران و معاونان تنها معیار، توانمندی، تخصص و صلاحیت بوده و هیچ‌گونه خط‌کشی سیاسی، جغرافیایی یا سلیقه‌ای در انتصاب‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور افزود: امروز مسئولیت پذیرفتن در حوزه صنعت، معدن و تجارت، مسئولیتی سنگین است و کسانی که این مسئولیت را می‌پذیرند باید با روحیه جهادی و ازخودگذشتگی پای کار باشند، زیرا کشور در شرایط حساسی قرار دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با اشاره به آثار جنگ ۱۲ روزه و فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها تصریح کرد: با وجود همه محدودیت‌ها، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مدیران اجرایی اجازه ندادند زنجیره تأمین کالاهای اساسی دچار اختلال شود و دولت نیز تمام تلاش خود را به کار گرفت تا مردم کمبودی در بازار احساس نکنند.

کرامتی ادامه داد: امروز وظیفه ما رصد مستمر موجودی کالاهای اساسی، حمایت از واحدهای تولیدی، تأمین مواد اولیه و رفع مشکلات صنعتگران است و این مسیر را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام ملی گفت: همه باید با تکیه بر خرد جمعی و دوری از اختلافات، برای حفظ اقتدار کشور تلاش کنیم و هر کس در حوزه مسئولیت خود وظیفه‌اش را به بهترین شکل انجام دهد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی بیان کرد: مردم در این سال‌های سخت همراه نظام و کشور بوده‌اند و شایسته بهترین خدمات هستند؛ از این رو باید با تمام توان برای افزایش رفاه، حفظ تولید و پایداری فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی تلاش کنیم.

کرامتی با بیان اینکه جامعه صنعتی و معدنی کشور در ماه‌های اخیر فشارهای فراوانی را متحمل شده است، افزود: با وجود مشکلاتی همچون محدودیت‌های ارزی، تأمین انرژی و مواد اولیه، تولیدکنندگان همچنان پای کار ایستاده‌اند و این سرمایه ارزشمند باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: اگر همه مدیران با نیت خالص، بدون نگاه‌های جناحی و تنها برای رضای خدا و خدمت به مردم فعالیت کنند، می‌توان از این شرایط سخت عبور کرد و زمینه ثبات اقتصادی و رونق تولید را فراهم ساخت.