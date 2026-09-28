به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری پیش از ظهر امروز دوشنبه در آیین آغاز پروژه نوسازی پالایشگاه روغن‌سازی در آبادان اظهار کرد: این پروژه سال‌ها راکد مانده بود و با پیگیری مدیران مربوطه، امکان راه‌اندازی آن در کمتر از یک سال فراهم شده است.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی این طرح افزود: در حال حاضر نفت پایه برای فرآوری به تهران و اصفهان ارسال می‌شود اما با احیای پالایشگاه، فرآوری در آبادان انجام خواهد شد و امکان صادرات نیز فراهم می‌شود. به گفته میدری، کیفیت نفت پایه ظرفیت مهمی برای کشور به شمار می‌رود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برنامه اجرای طرح مسکن کارگری در آبادان خبر داد و گفت: این طرح در چند شهر کشور اجرا شده و مقرر است با همکاری مسئولان شهری و استانی برای مجموعه شرکت‌های مستقر در آبادان نیز اجرا شود. موفقیت آن به میزان همکاری مسئولان محلی و شرکت‌ها بستگی دارد.

میدری با اشاره به تعهد شرکت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی بیان کرد: یک شرکت نفتی متعهد شده است مدارس آبادان و خرمشهر را بازسازی کند و قرار است تعداد مدارس و زمان‌بندی اجرای طرح مشخص شود.

وی افزود: همکاری بخش فنی و شرکت‌های مستقر برای ایجاد اشتغال خانگی در حوزه تولید البسه نیز در دستور کار قرار دارد. تجربه تولید لباس مدارس در خرمشهر در سال گذشته، مبنایی برای گسترش این الگو در مناطق دیگر خواهد بود و تفاهم‌نامه‌ای نیز برای ترمیم و بازسازی مدارس امضا می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره موضوع دستمزد کارگران اظهار کرد: در این زمینه باید کارگران و کارفرمایان به توافق برسند و بستر قانونی موضوع نیز بررسی شود. مباحث حقوقی مطرح‌شده از سوی گروه‌های مختلف باید با موافقت کارگران و کارفرمایان و پس از طرح در دولت پیگیری شود.