فرهاد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجادشده در حوزه نقل‌وانتقال پول، بر روند تجارت خارجی تأثیرگذار بوده است، چراکه صادرکننده باید از امنیت بازگشت منابع حاصل از صادرات اطمینان داشته باشد.

وی افزود: با وجود این شرایط، در سال ۱۴۰۵ از استان گلستان ۳۵۶.۶ هزار تن کالا به ارزش ۳۴.۸ میلیون دلار صادر شده است.

سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: امیدواریم با بهبود شرایط، روند صادرات استان نیز تقویت شود و فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری در بازارهای خارجی فعالیت کنند.

زارع با اشاره به ظرفیت مرزی گلستان گفت: گمرک و مرز استان، به‌ویژه در شرایطی که تأمین کالاهای اساسی اهمیت بیشتری پیدا کرده، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت و تسریع در ورود کالا به کشور دارد.

وی بیان کرد: گلستان از جمله استان‌هایی بود که در حوزه تأمین کالاهای اساسی مجوزهای لازم برای واردات را در اختیار داشت و همین ظرفیت امکان داد بخشی از نیاز کشور از مسیر این استان تأمین شود.

سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان افزود: در سال جاری ۳۱.۹ هزار تن کالا به ارزش ۵۲.۸ میلیون دلار از مسیر استان وارد شده است که بخش قابل توجهی از این ظرفیت در ارتباط با تأمین کالاهای مورد نیاز و اساسی قرار دارد.

زارع تأکید کرد: ظرفیت مرزی گلستان می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای استان، مورد استفاده تجار و فعالان اقتصادی سایر استان‌ها نیز قرار گیرد و زمینه ورود کالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه تجارت از مسیر مرز گلستان می‌تواند به تقویت جایگاه استان در مبادلات تجاری و افزایش نقش این منطقه در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور کمک کند.