درآمد مالی باشگاه پرسپولیس رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس درآمدهای خود در شهریورماه را افشا کرد.

پیش از این باشگاه پرسپولیس درآمدهای ماهانه خود تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ را منتشر کرده بود که در آن، درآمد تیر ماه سال گذشته ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون، درآمد مرداد ۳۲ میلیارد تومان، درآمد شهریور ۷۱ میلیارد تومان، درآمد مهرماه ۷۰ میلیارد تومان، درآمد آبان‌ماه ۶۹ میلیارد تومان، درآمد آذرماه ۷۴ میلیارد تومان، درآمد دی‌ماه ۵۹ میلیارد تومان، درآمد بهمن‌ماه ۶۹ میلیارد تومان، درآمد اسفند و فروردین‌ماه ۶۵ میلیارد تومان، درآمد اردیبهشت‌ماه ۶۴ میلیارد تومان، درآمد خردادماه ۶۵ میلیارد تومان، درآمد تیرماه ۲۲ میلیارد تومان و درآمد مردادماه ۲۴ میلیارد تومان گزارش شده بود.

باشگاه پرسپولیس طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ معادل ۳۷۱,۳۱۴ میلیون ریال، درآمد داشته است و در مجموع تا پایان ماه مرداد، میزان درآمدهای پرسپولیس به ۸۷۸ میلیارد تومان برسد.