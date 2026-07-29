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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

صعود بهای نفت برنت به کانال ۸۶ دلاری در بازارهای جهانی

صعود بهای نفت برنت به کانال ۸۶ دلاری در بازارهای جهانی

قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در معاملات بازارهای جهانی با افزایش بیش از سه درصدی روبه‌رو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت‌های جهانی نفت خام و فرآورده‌های نفتی در آخرین معاملات بازار انرژی با روند صعودی همراه شدند؛ به طوری که بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با افزایش ۲ دلار و ۸۹ سنتی (معادل ۳.۴۴ درصد رشد) به ۸۶ دلار و ۹۸ سنت رسید.

وی افزود: در همین حال، نفت خام سبک آمریکا (WTI) نیز با افزایش ۲ دلار و ۶۳ سنتی (معادل ۳.۳۲ درصد رشد) مواجه شد و به قیمت ۸۱ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه داد و ستد شد. همچنین نفت خام میدلند تگزاس غربی با رشد ۳ دلار و ۱۸ سنتی (معادل ۳.۹۸ درصد افزایش) به قیمت ۸۳ دلار و ۴ سنت رسید.

وی در ادامه با اشاره به تغییرات قیمت سایر شاخص‌های نفتی گفت: شاخص نفت موربان با کاهش ۰.۴ درصدی به ۸۴ دلار و ۹ سنت رسید. از سوی دیگر، سبد نفتی اوپک با کاهش ۸.۳ دلاری (معادل ۸.۵۴ درصد افت) در سطح ۸۸ دلار و ۹۱ سنت ایستاد و سبد نفتی هند نیز با کاهش ۷ دلار و ۸۷ سنتی، عدد ۸۸ دلار و ۸۳ سنت را ثبت کرد.

وی درباره نوسانات قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی تصریح کرد: در بازار فرآورده‌ها، قیمت بنزین با رشد ۱.۱ درصدی به ۳.۳۷ دلار افزایش یافت و سوخت حرارتی نیز با افزایش ۲.۸۷ درصدی به ۴.۲۷ دلار رسید. این در حالی است که بهای گاز طبیعی در بازارهای جهانی با کاهش جزئی ۰.۴۵ درصدی به ۲.۶۵ دلار رسید.

کد مطلب 6902662
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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