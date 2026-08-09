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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

واکنش جبهه خلق برای آزادی فلسطین به مخالفت نتانیاهو با طرح صلح غزه

واکنش جبهه خلق برای آزادی فلسطین به مخالفت نتانیاهو با طرح صلح غزه

جبهه خلق برای آزادی فلسطین به مخالفت نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح صلح غزه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «جنایتکار جنگی» مبنی بر مخالفت و رد نقشه راه آتش‌بس را محکوم کرد و آن را تاییدی بر تداوم مانورهای اشغالگران برای خنثی‌سازی توافق، شانه خالی کردن از تعهداتش و تکمیل جنگ نسل‌کشی، پاکسازی نژادی و کوچ اجباری دانست.

این جنبش در بیانیه خود از میانجی‌ها خواست تا مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند و به تعهداتشان عمل کنند و فشاری واقعی بر آمریکا وارد آورند تا اشغالگران را به اجرای کامل توافق ملزم سازد.

جبهه خلق همچنین خواستار موضع‌گیری یکپارچه و فعال عربی و اسلامی شد تا از نابودی مسئله فلسطین و تحمیل واقعیت‌ها و شرایط جدید جلوگیری شود.

در این بیانیه هشدار داده شده است: مراحل جزئی که برای اجرای توافق و مرحله دوم آن تبلیغ می‌شود، با هدف دور زدن توافق، تثبیت تقسیم و تکه‌تکه کردن نوار غزه و محاصره بیش از دو میلیون فلسطینی در کمتر از یک سوم مساحت آن صورت می‌گیرد.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین همچنین تاکید کرد که انعطاف‌پذیری فلسطین برای موفقیت توافق و پایان دادن به رنج ملت ما بوده و نمی‌تواند به راهی برای کسب امتیازات بیشتر تبدیل شود، و التزام به توافق باید بر پایه عمل متقابل باشد.

در پایان، این جنبش درباره همسویی «نیکولای ملادینوف»، فرستاده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه و رئیس شورای صلح برای غزه با منافع سیاسی نتانیاهو و طرح‌های کابینه فاشیستی صهیونیستی هشدار داد و خواستار موضع‌گیری فعال عربی و اسلامی برای مقابله با طرح‌های صهیونیستی با هدف ریشه‌کن کردن و کوچاندن ملت فلسطین شد.

کد مطلب 6912436

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