به گزارش خبرنگار مهر، میثم محمدی عصر سهشنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران، با تبریک هفته خبرنگار، اظهار کرد: این نخستین جلسه حوزه هنری کرمانشاه با اصحاب رسانه است و هدف از برگزاری آن، ایجاد ارتباط نزدیکتر و شکلگیری یک جریان رسانهای در عرصه هنر انقلاب است.
وی افزود: هنر متعهد در استان کرمانشاه با وجود ظرفیتهای فراوان، آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و هنرمندان شاخص استان در عرصههای مختلف نیازمند معرفی و حمایت بیشتری هستند.
رئیس حوزه هنری کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای هنری استان در عرصههای مختلف، عنوان کرد: کرمانشاه در حوزههایی همچون کاریکاتور، نقاشی، شعر، ادبیات پایداری، تئاتر و موسیقی هنرمندان برجستهای دارد که برخی از آنها در سطح ملی و بینالمللی شناخته شدهاند، اما ظرفیتهای آنان به اندازه کافی معرفی نشده است.
محمدی با تأکید بر ظرفیت کمنظیر کرمانشاه در حوزه ادبیات پایداری، گفت: این استان از نخستین لحظات جنگ تحمیلی تا پایان درگیریها درگیر جنگ بوده و شخصیتها و اماکن مهمی همچون شهیدان و رزمندگان شاخص، مرصاد، بازیدراز، مطلعالفجر، قصرشیرین و گیلانغرب، ظرفیتهای مهمی برای تولید آثار هنری و ادبی محسوب میشوند.
وی ادامه داد: رسانهها میتوانند در معرفی این شخصیتها و ظرفیتها نقش مهمی داشته باشند و حوزه هنری آمادگی دارد با همکاری اصحاب رسانه، یک مأموریت مشترک برای معرفی هنرمندان و سوژههای فرهنگی و هنری استان تعریف کند.
رئیس حوزه هنری کرمانشاه همچنین با اشاره به ضرورت توجه به فرهنگ پهلوانی، اظهار کرد: شخصیتهایی همچون حاج رمضان، شهید جعفری و شهید حاج صادق امیدزاده از سرمایههای فرهنگی و معنوی استان هستند که متأسفانه آنگونه که باید معرفی نشدهاند و لازم است ظرفیت هنر برای بازخوانی و معرفی این شخصیتها به کار گرفته شود.
محمدی با بیان اینکه حوزه هنری باید نسبت به مسائل روز جامعه واکنش هنری داشته باشد، گفت: مأموریت حوزه هنری تولید هنر برای هنر نیست، بلکه این مجموعه باید روی مسائل انقلاب، جامعه و نیازهای فرهنگی مردم تمرکز کند و در رویدادهای مهم، زمینه حضور و تولید آثار هنرمندان را فراهم آورد.
وی از برنامهریزی برای تربیت نسل جدید هنرمندان خبر داد و افزود: برگزاری دورههای آموزشی و شاگردپروری با استفاده از ظرفیت هنرمندان برجسته استان، دعوت از هنرمندان شاخص کشور، برگزاری جشنوارههای متناسب با ظرفیتهای بومی و فعالسازی ظرفیت مساجد از جمله برنامههای حوزه هنری کرمانشاه است.
رئیس حوزه هنری کرمانشاه تأکید کرد: تولید آثار هنری زمانی ارزشمند است که به مخاطب برسد و در فضای عمومی دیده شود؛ بنابراین برای معرفی آثار و جذب مخاطب، به همراهی جدی رسانهها نیاز داریم.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت سینما در کرمانشاه، گفت: استان با جمعیتی حدود دو میلیون نفر از نظر سرانه سالن سینما با کمبود جدی مواجه است و احیای پروژه سینما پیروزی میتواند بخشی از این کمبود را جبران کند.
وی افزود: پروژه سینما پیروزی پس از تخریب ساختمان در سال ۱۳۹۶، با پیگیریهای انجامشده در مسیر احیا قرار گرفت و اکنون یک سرمایهگذار برای اجرای آن اعلام آمادگی کرده است، اما پرداخت حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عوارض، اجرای پروژه را متوقف کرده است.
رئیس حوزه هنری کرمانشاه تصریح کرد: استاندار کرمانشاه نیز برای رفع این مشکل دستور لازم را صادر کرده، اما این پروژه در پیچوخم اداری متوقف مانده است؛ در حالی که سرمایهگذار همچنان پای کار است و در صورت رفع موانع، امکان احداث پردیس سینمایی با پنج سالن طی حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه وجود دارد.
محمدی خواستار مطالبهگری رسانهها برای حل مشکلات حوزه فرهنگ و هنر شد و گفت: شورای عالی سینمای استان کرمانشاه نیز نزدیک به یک سال است برگزار نشده و لازم است مسئولان برای تشکیل این شورا و پیگیری مسائل سینمای استان اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای فرهنگی و هنری کرمانشاه بسیار گسترده است و حوزه هنری به تنهایی نمیتواند این ظرفیتها را به فعلیت برساند؛ بنابراین همراهی رسانهها برای ایجاد مطالبه عمومی، معرفی هنرمندان و بازگرداندن حوزه هنری به جایگاه واقعی خود ضروری است.
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