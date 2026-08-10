به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعابدین حسینی‌آهنگری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تامین و نوسازی تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش توانمندی بیمارستان‌ها در ارائه خدمات به بیماران دارد.

وی افزود: تجهیزات تامین‌شده شامل ونتیلاتور، دستگاه فیکو برای جراحی چشم، تخت بستری و دیگر تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی استان است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: هدف از تامین این تجهیزات، فراهم‌سازی امکانات مناسب‌تر برای بیماران و مراجعان و ارتقای سطح خدمت‌رسانی در بیمارستان‌های استان است.

حسینی‌آهنگری با بیان اینکه تجهیزات جدید بخشی از نیازهای مراکز درمانی همدان را پوشش می‌دهد، گفت: بهره‌برداری از این امکانات می‌تواند به افزایش ظرفیت ارائه خدمات، بهبود فرایند درمان و ارتقای رضایتمندی بیماران کمک کند.

وی تاکید کرد: تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت و تامین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌ها از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان است و این روند با پیگیری مستمر ادامه خواهد داشت.