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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

تامین ۲۰۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی برای بیمارستان‌های همدان

تامین ۲۰۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی برای بیمارستان‌های همدان

همدان-سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: تجهیزات پزشکی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال از طریق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت برای تجهیز بیمارستان‌های استان خریداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعابدین حسینی‌آهنگری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تامین و نوسازی تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش توانمندی بیمارستان‌ها در ارائه خدمات به بیماران دارد.

وی افزود: تجهیزات تامین‌شده شامل ونتیلاتور، دستگاه فیکو برای جراحی چشم، تخت بستری و دیگر تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی استان است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: هدف از تامین این تجهیزات، فراهم‌سازی امکانات مناسب‌تر برای بیماران و مراجعان و ارتقای سطح خدمت‌رسانی در بیمارستان‌های استان است.

حسینی‌آهنگری با بیان اینکه تجهیزات جدید بخشی از نیازهای مراکز درمانی همدان را پوشش می‌دهد، گفت: بهره‌برداری از این امکانات می‌تواند به افزایش ظرفیت ارائه خدمات، بهبود فرایند درمان و ارتقای رضایتمندی بیماران کمک کند.

وی تاکید کرد: تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت و تامین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌ها از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان است و این روند با پیگیری مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6912952

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