به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عباس فقیه، با حضور در محل فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، دیدار و درباره مهمترین مسائل، ظرفیتها و برنامههای توسعهای کشتی استان بوشهر گفتوگو کرد.
سرپرست هیأت کشتی استان بوشهر ضمن قدردانی از اعتماد و حمایت رئیس فدراسیون کشتی در سپردن مسئولیت سرپرستی هیأت کشتی استان بوشهر، بر عزم جدی مجموعه مدیریتی جدید هیأت برای ایجاد تحول، همافزایی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در استان تأکید کرد.
فقیه با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه استان بوشهر در حوزههای مختلف، اظهار کرد: بوشهر تنها یک ظرفیت ورزشی نیست؛ بلکه از ظرفیتهای ارزشمند انسانی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و مدیریتی برخوردار است که میتوان از این ظرفیتها برای تقویت زیرساختهای کشتی و حرکت این رشته به سمت جایگاه شایسته خود استفاده کرد.
حجت الاسلام فقیه همچنین بر ضرورت شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان، تقویت ردههای پایه، ارتقای سطح فنی مربیان، توسعه کشتی در شهرستانهای استان و ایجاد ارتباط مؤثر میان هیأت کشتی، بخش خصوصی، صنایع و مجموعههای اقتصادی استان تأکید کرد.
حجتالاسلام فقیه از رئیس فدراسیون کشتی برای حضور در استان بوشهر، برگزاری اردوی تیمهای ملی و همچنین برگزاری دورههای آموزشی و دانشافزایی دعوت کرد.
رئیس فدراسیون کشتی نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، اعلام کرد که در آینده نزدیک به استان بوشهر سفر خواهد کرد و همچنین برای برگزاری یک دوره تخصصی دانشافزایی، مربیان درجه یک و صاحبتجربه کشور را برای یک دوره یکهفتهای به استان بوشهر اعزام خواهد کرد.
همچنین موضوع میزبانی یکی از اردوهای تیم های ملی کشتی در استان بوشهر مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شد این موضوع در برنامهریزیهای آتی فدراسیون مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه این نشست، رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت ارتقای دانش فنی و علمی مربیان تأکید کرد و دانشافزایی مربیان را یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه کشتی دانست.
علیرضا دبیر، با تأکید بر اینکه کشتی امروز بیش از گذشته نیازمند مربیان دانشمحور و بهروز است، بر برگزاری دورههای آموزشی و دانشافزایی برای مربیان استان بوشهر تأکید کرد و ضرورت استفاده از ظرفیت مربیان توانمند و صاحبتجربه کشور برای ارتقای سطح فنی مربیان بوشهری را مورد توجه قرار داد.
این دیدار را میتوان نقطه آغاز تعامل گستردهتر هیأت کشتی استان بوشهر با فدراسیون کشتی و زمینهای برای استفاده بیشتر از ظرفیتهای ملی در مسیر توسعه کشتی استان دانست؛ مسیری که بر پایه دانشافزایی، استعدادیابی، توسعه زیرساختها، تقویت شهرستانها، حمایت از مربیان و بهرهگیری از ظرفیت بخشهای اقتصادی و صنعتی استان دنبال خواهد شد.
حجت الاسلام فقیه سرپرست هیأت کشتی استان بوشهر در پایان این دیدار تأکید کرد که هدف مجموعه مدیریتی جدید، ایجاد یک حرکت منسجم و بلندمدت برای بازگرداندن کشتی بوشهر به جایگاه شایسته خود در سطح کشور است و در این مسیر، همکاری و حمایت فدراسیون کشتی میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
دیدار سرپرست هیأت کشتی استان بوشهر با رئیس فدراسیون کشتی که با تأکید بر توسعه همکاریهای مشترک، ارتقای دانش مربیان، حضور ریاست فدراسیون در استان و فراهم کردن زمینه میزبانی دوره های آموزشی کشوری بود چشماندازی تازه برای آینده کشتی بوشهر ترسیم می کند.
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