به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان‌الله محمدی ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، ضمن ادای احترام به شهدای رسانه به‌ویژه رهبر شهید، سردار شهید نائینی و شهید صارمی، خبرنگاران را «طلایه‌داران حقیقت»، «میراث‌داران روایت» و «پیام‌آوران امید» نامید و گفت: این جایگاه با ایثار شهدایی چون نائینی و صارمی پیوند خورده است.

وی با اشاره به جایگاه والای قلم در قرآن کریم، اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم بیش از ۱۴۰۰ بار از پیامبر و رسول خود یاد کرده و به قلم سوگند یاد کرده است؛ این نشان می‌دهد که قلم ابزاری برای قدرت، ساختن و تغییر است.

حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه قلم هم قدرت ساختن دارد و هم قدرت تغییر، افزود: آنچه بر این قلم جاری می‌شود باید بیانی گویا و فصیح داشته باشد، چرا که بیان شیوا همواره برنده و تأثیرگذارتر از بیان‌های معمولی است.

الگوی روایتگری حضرت زینب (س) در واقعه کربلا

وی با یادآوری الگوهای تاریخی در عرصه روایتگری، به واقعه کربلا و نقش حیاتی اهل‌بیت (ع) پس از عصر عاشورا اشاره کرد و گفت: در حالی که دشمن تصور می‌کرد با اسارت امام حسین (ع) به پیروزی کامل رسیده است، روایتگری نورانی امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) تصویر را دگرگون کرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان با بیان اینکه حضرت زینب (س) با گفتن جمله تاریخی «ما رأیت إلا جمیلاً»، به دشمن فهماند که آنچه مشاهده کردند شکست نیست، تصریح کرد: قدرت بیان در برابر تبلیغات بنی‌امیه، مسیر پیروزی را هموار ساخت.

رسالت اجتماعی خبرنگاران؛ صدای محرومان و مستضعفان

وی با اشاره به نقش اجتماعی این حرفه گفت: خبرنگاران زبان گویای جامعه، محرومان، کارگران و مستضعفان هستند.

حجت‌الاسلام محمدی با تأکید بر اینکه رسانه باید مأمور انتقال حقیقت باشد، افزود: خبرنگار با قلم خود می‌تواند صدای کسانی باشد که شنیده نمی‌شوند و این رسالت، بخشی از وظیفه اجتماعی و اخلاقی آنان است.

وی با بیان اینکه اگر به سبب قلم و تهیه گزارش‌های خبرنگاران، مشکلی از فرد یا گروهی از جامعه حل شود، پاداش این کار در نامه اعمال آن‌ها ثبت و ضبط خواهد شد، ادامه داد: هرچند ممکن است از نظر معیشتی مشکلاتی وجود داشته باشد، اما ارزش این کار هم مورد تأیید الهی است و هم از سوی ائمه معصومین (ع) مورد حمایت قرار می‌گیرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان در پایان با بیان اینکه الگوی اصلی خبرنگاران باید حضرت زینب (س) باشد، از زحمات تمامی خبرنگاران در پوشش برنامه‌های مختلف سپاه قدس گیلان قدردانی کرد و گفت: از تعامل هرچه بیشتر اصحاب رسانه با این مجموعه برای انتقال دقیق اخبار و رویدادها استقبال می‌کنیم.