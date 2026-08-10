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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

اساتید برای حل آلودگی محیط زیست خواستار جلسه فوری با رئیس جمهور شدند

اساتید برای حل آلودگی محیط زیست خواستار جلسه فوری با رئیس جمهور شدند

گروهی از اساتید تراز دانشگاهها و شرکت‌های دانش‌بنیان در نامه‌هایی جداگانه، خواستار جلسه فوری با رئیس‌جمهور برای ارائه راهکار عملیاتی کنترل آلودگی‌های محیط زیست شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از اساتید تراز دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی قزوین، بوعلی سینای همدان، علوم پزشکی کرمانشاه و شرکت‌های دانش‌بنیان در نامه‌ هایی جداگانه به رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سازمان محیط زیست، خواستار تبدیل بحران آلودگی‌های محیط زیست به فرآیندی علمی، ارزان و توسعه پایداربرای کشور شدند.

این نامه با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و دستیابی به توسعه پایدار بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت آلودگی‌های آب، هوا، غذا و خاک تأکید دارد.

نویسندگان این نامه با اشاره به ارتباط مستقیم سلامت جامعه و پیشرفت کشور، معتقدند آلودگی محیط زیست موجب تضعیف سیستم ایمنی جامعه و افزایش مرگ‌ومیر و کاهش سطح سلامت شده، مانعی جدی در مسیر اجرای طرح‌های کارشناسی و برنامه‌های توسعه کشور است.

در این نامه همچنین از نحوه مدیریت فعلی کنترل آلودگی‌های محیط زیست انتقاد شده و آمده است که با وجود هزینه‌های میلیاردی، به دلیل نبود «مدیریت هوشمند»، به‌کارگیری نشدن نیروهای متخصص و تمرکز بر اولویت‌هایی غیر از محیط زیست، کنترل آلودگی‌ها در حوزه‌هایی مانند آب، فاضلاب و پسماند در بسیاری از موارد با شکست مواجه شده است.

این گروه از اساتید و متخصصان در ادامه ارائه یک طرح جامع و ارزان‌قیمت با استفاده از ظرفیت‌های داخلی را پیشنهاد کرده‌اند.

بر اساس این پیشنهاد، می‌توان از ظرفیت متخصصان خبره و اساتید تراز دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و صاحب صلاحیت و کارگاه‌های فنی و مهندسی داخلی ارزان مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا و صنایع دفاع و همچنین مواد مصرفی و آزمایشگاه‌های سنجش ارزان‌قیمت موجود در دانشگاه‌ها و جهاد دانشگاهی و همه ظرفیت‌های بلااستفاده کشور استفاده کرد.

در این نامه، کاهش چشمگیر هزینه‌های کلان بخش بهداشت و درمان، ایجاد اشتغال گسترده و پایدار برای دانش‌آموختگان در مقاطع مختلف و دستیابی سریع به توسعه پایدار و پیشرفت تصاعدی کشور از جمله پیامدهای اجرای این طرح عنوان شده است.

نویسندگان در پایان، خواستار تشکیل جلسه‌ای فوری با حضور این گروه از دانشمندان و متخصصان برای ارائه یک راهکار عملیاتی شده‌اند تا مدیریت آلودگی‌های محیط زیست از مرحله تئوری به سمت اجرای واقعی طرح‌های کنترل آلودگی در کشور حرکت کند.

کد مطلب 6912840
زهرا سیفی

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    نظرات

    • البرز بختیاری IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اطراف اهواز مرکز استان خوزستان ایران را ببینید از چهار طرف آتش و دود آتشها رها شده و باعث آلودگی هوا و..... لطفاً رسیدگی شود تشکر. تا کی باید به این نحو باشد

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