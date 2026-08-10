به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری ضمن تبریک روز خبرنگار، یاد و خاطره دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف و محمود صارمی، خبرنگار ایرنا، که به شهادت رسیدند را گرامی داشت و اظهار کرد: شهادت رسیدن خبرنگار و دیپلمات در کنار یکدیگر معنادار است.
وی افزود: هر دو در جبهه تلاش برای تأمین منافع ملی و تبیین واقعیات و حقایق مربوط به مردم ایران زحمت میکشند. در یکی دو سال گذشته تعداد زیادی از همکاران شما در ایران، فلسطین و لبنان جان خود را در مسیر ایفای مسئولیت خود از دست دادند. یاد و خاطره همه را گرامی میداریم و به همه شهدای عزیزی که در این مسیر تلاش کردند، درود میفرستیم.
بقائی در ادامه در مورد تفاهمنامه پاکستان، عربستان و ترکیه گفت: این تحول نشانه تغییر در ادراک کشورهای منطقه است.
وی ادامه داد: کشورهای منطقه با توجه به تحولات دو سه سال اخیر دریافتند که امنیت کالای قابل خریداری از دلالان دروغین امنیت نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: سیاست اصولی ایران همیشه این بوده که کشورهای منطقه را ترغیب کند به همکاری و تقویت اعتماد متقابل برای امنیت درونزا، بدون تکیه بر بازیگران خارج از منطقه. از این حیث این تحول را باید مورد توجه قرار داد.
رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید منطقه است
بقائی گفت: کشورهای منطقه بعد از تحولات اکتبر سه سال قبل، شروع طرح امحای استعماری فلسطین اشغالی، نسلکشی در غزه و حملات رژیم اشغالگر به لبنان و بقیه کشورهای منطقه، بیش از پیش به این جمعبندی رسیدند که بزرگترین تهدید علیه ثبات، امنیت و همکاری کشورهای منطقه، رژیم صهیونیستی است.
وی افزود: طرح موهوم اسرائیل بزرگ، حملات رژیم به لبنان، سوریه و تهدیداتی که علیه خیلی از کشورهای منطقه، از جمله علیه کشورهایی که در این تفاهمنامه سهجانبه حضور دارند، صورت گرفته، نشانگر تقویت این ادراک است که کشورهای منطقه نمیتوانند همچون گذشته متکی به ادعای تأمین امنیت از سوی آمریکا باشند.
آمریکا بخشی از علت ناامنی منطقه است
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: آمریکا خود بخشی از علت ناامنی در منطقه بوده است.
بقائی ادامه داد: اگر حمایتهای همهجانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی و پوشش سیاسی و سپری که از لحاظ تبلیغاتی برای این رژیم نبود، این رژیم نمیتوانست جنایات خود را با بیکیفرمانی در منطقه به پیش ببرد.
امنیت در منطقه تفکیکناپذیر است
وی تأکید کرد: امنیت در منطقه حتماً تفکیکناپذیر است و هر طرحی که مبتنی بر واقعیات تاریخی و ژئوپلیتیکی منطقه باشد و دشمن و تهدید را بشناسد، شانس این را دارد که به تقویت امنیت کمک کند.
پیگیری ایران برای آزادی چهار شهروند بازداشتشده در کویت
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد رویکرد کویت در قبال تعطیل کردن مدرسه ایرانی و آخرین وضعیت چهار شهروند ایرانی بازداشتشده در این کشور گفت: در خصوص چهار شهروند ایرانی، پیگیریهای ما مستمر ادامه داشته است.
وی افزود: متأسفانه دولت کویت بدون توجه به تعهدات حقوقی و بینالمللی که در اسناد بینالمللی تصریح شده است، از اجازه دسترسی کنسولی به اتباع ما خودداری کرده است. این درخواست کاملاً مشروع و قانونی ایران است و امیدواریم مقامات حکومت کویت در این تصمیم خود که مغایر تعهدات بینالمللی است، تجدیدنظر کنند و هرچه سریعتر شرایط و زمینه آزاد شدن شهروندان ایرانی را فراهم کنند.
تعطیلی مدرسه ایرانیان در کویت اقدامی عجیب و غیرقابل توجیه
بقائی در ادامه درباره تعطیلی مدرسه ایرانیان در کویت اظهار کرد: این اقدام، عجیب دیگری از سوی حکومت کویت است. انتقامجویی از معصومترین اقشاری که از این مدرسه برای علمآموزی استفاده میکنند، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
وی ادامه داد: این مدرسه قدمت طولانی دارد و به نظر میرسد تصمیمی سیاسی باشد. سفارت ما در کویت در حال پیگیری این موضوع است و امیدواریم این موضوع حل شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: انتظار ما از کشورهای منطقه، از جمله کویت، این است که از فرافکنی خودداری کنند و از در اختیار قرار دادن سرزمین و امکاناتشان برای اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران خودداری کنند.
بقائی خاطرنشان کرد: این توقع زیادی نیست و انتظاری است که مبتنی بر اصل حسن همجواری است. کشورهای منطقه باید از اقداماتی که به هیچ عنوان به ترمیم روابط کمک نمیکند، خودداری کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و بینالمللی، تأکید کرد که باز شدن تنگه هرمز منوط به توقف اقدامات آمریکا است و گفت: مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشد و سایر نقضهای این کشور تداوم داشته باشد، شرایط لازم برای تبدیل تنگه هرمز به آبراه امن وجود نخواهد داشت.
اسماعیل بقائی در نشست خبری خود درباره درخواست خروج ونزوئلا و چاد از دیوان کیفری بینالمللی اظهار کرد: این دو کشور تنها کشورهایی نیستند که درخواست خروج دادهاند و این خود یک نشانه است؛ نشانهای از ناامیدی جامعه جهانی از محکمهای که برای جلوگیری از بیکیفرمانی تشکیل شد.
وی افزود: آزمون چند سال اخیر، آزمونی بود که به دلیل فشار آمریکا، دیوان نتوانست از آن کامیاب خارج شود. به دلیل نسلکشی در فلسطین و تهدیدهایی که آمریکا علیه قضات دیوان انجام داد، همه کشورها را به این نتیجه رساند که قرار است با گزینش روبهرو باشیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این وضعیت عملاً طرح چند دههای را که بعد از جنگ جهانی اول برای مقابله با جنایات بینالمللی شروع شد، با عقبگرد مواجه خواهد کرد.
ایران کمابیش در جریان توافق مکه بود
بقائی درباره اظهارات وزیران خارجه ترکیه و پاکستان درباره توافق مکه و اطلاع ایران از آن گفت: بله، کمابیش در جریان بودیم. دلیلی وجود ندارد که از اینکه سه کشور همسایه، ترکیه، پاکستان و عربستان، که دارای پیوند عمیق دینی و تمدنی هستیم، نگران باشیم که این پیمان علیه ایران باشد.
وی ادامه داد: سابقه دوستی بین ایران با پاکستان و ترکیه دیرپاست. این تحول نشانه مهمی است از اینکه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدهاند که به ادعای تأمین امنیت از سوی آمریکا اتکا کنند و درصدد هستند روش دیگری را بیازمایند.
ایران درباره کنوانسیون دریای خزر مستقل تصمیم میگیرد
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره کنوانسیون دریای خزر و ادعاهای مطرحشده علیه این کنوانسیون افزود: این سند از سال ۱۳۹۷ امضا شده و تاکنون ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسی در سایر نهادهای ذیصلاح قرار گرفته است.
بقائی تأکید کرد: ایران در مورد منافع و مصالح ملی مستقل تصمیم میگیرد. ما نشان دادهایم تصمیمگیری برای عضویت در اسناد بینالمللی با در نظر گرفتن منافع ملی صورت میگیرد.
وی گفت: این سند چهار عضو دارد و چهار کشور آن را امضا کردهاند. مادامی که پنج کشور امضا نکنند، قابل اجرا نیست. کسانی که برای مقابله با نگرانیهای مشترک تصمیم میگیرند، دوست دارند این سند لازمالاجرا شود. ما منافع خود را در نظر میگیریم.
وی افزود: این ارتباط دادن این موضوع با تحولات جنگ تحمیلی خیلی وجهی ندارد. تصمیم بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
ایران پیشگام سازوکارهای امنیتی منطقهای است
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره احتمال پیوستن دیگر کشورها به توافق مکه و احتمال پیوستن ایران گفت: ایران خودش پیشگام در تأکید بر پیگیری سازوکارهای امنیتی مبتنی بر همکاری کشورهای منطقه بوده است.
بقائی ادامه داد: طرحهای ایران کماکان وجود دارد و میتواند بهروزرسانی شود. ما در تماس با کشورهای منطقه هستیم و امیدواریم همه کشورها بهترین مسیر را در راستای تأمین امنیت جمعی منطقه اتخاذ کنند.
تصمیم قطعی درباره سفر رئیسجمهور به نیویورک اتخاذ نشده است
بقائی در مورد سفر رئیسجمهور به نیویورک برای حضور در اجلاس سازمان ملل گفت: اجازه دهید هر وقت نزدیکتر به ایام مجمع عمومی بشویم صحبت کنیم. تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده است.
وی افزود: مهمترین نشست سالانه سازمان ملل است و از این فرصت برای تبیین مواضع خود استفاده میکنیم و امسال نیز در نظر داریم از این فرصت استفاده کنیم. این موضوع بستگی به شرایط و اوضاع و احوال دارد و انشاءالله ظرف هفتههای آینده در این خصوص اطلاعرسانی خواهد شد.
باز شدن تنگه هرمز منوط به توقف اقدامات آمریکا است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز عنوان کرد: تنگه هرمز به خاطر اختلافنظر بین ایران و عمان بسته نشده است. دلیل آن تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و سوءاستفاده از تنگه هرمز بود.
وی ادامه داد: طبیعی است مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی، امری دوجانبه است. مذاکرهای دوجانبه بین دو دولت ساحلی و با هدف مشخص در خصوص توافق بر سر مسیر ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز است.
بقائی تصریح کرد: باز شدن تنگه منوط به شرایطی است که بر تنگه اعمال شده است. ما همچنان در جنگ هستیم و مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشد و سایر نقضهای آمریکا تداوم داشته باشد، شرایط لازم برای اینکه بگوییم تنگه به آبراه امن تبدیل شده، وجود نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: آمریکا باید اقدامات را متوقف کند تا بعد در خصوص گامهای بعدی صحبت کنیم.
مذاکرات ایران و عمان درباره تردد کشتیها روان و سازنده است
وی در مورد دریافت عوارض از تنگه هرمز یادآور شد: ما در این مرحله در خصوص چنین جزئیاتی بحث نمیکنیم. همچنان بحثها ادامه دارد و در خصوص نقشه تردد تفاهم حاصل شده است و در خصوص بیانیه مشترک همچنان برخی نکات فنی وجود دارد که در حال بحث است، ولی مذاکرات به شکل روان و سازنده انجام میشود.
بقائی افزود: سازوکارهایی ایجاد خواهد شد که ضمن نظارت بر تردد ایمن کشتیرانی در تنگه، در خصوص موضوعات محیط زیست، همکاری در ارائه خدمات دریایی و مقابله با جرایم تمهید خواهد شد. وقتی خدمات ارائه دهید، باید مابهازای آن را هم دریافت کنید.
مسیر میانه برای تردد در تنگه هرمز تعیین میشود
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تأمین امنیت در تنگه هرمز افزود: در بند پنج یادداشت تفاهم خیلی روشن نقش ایران تصریح شده بود و مسئولیت مدیریت آتی تنگه هرمز بر عهده ایران بود و تأمین امنیت نیز به همین صورت بود که شامل اقدامات لازم از جمله مینروبی است.
وی ادامه داد: مسیر شمالی و جنوبی قاعدتاً بعد از تفاهم بین ایران و عمان به مسیر میانهای تبدیل خواهد شد که دو کشور روی آن تفاهم میکنند. هیچوقت مسیر جنوبی مسیر مجاز و امن نبوده است.
بقائی افزود: دلیل اصلی که از زمانی که آتش جنگ شعلهور شد، همین نقض عهد از سوی آمریکا و اصرار آن بر باز کردن یک مسیر ناامن و غیرمجاز در نقض یادداشت تفاهم بود.
وی گفت: هدف از این مذاکرات این است که ایران و عمان به یک مسیر میانه برسند؛ مسیری که موقت خواهد بود تا زمانی که TSS جدید در خصوص آن تفاهم شود.
بقائی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه مسئول مذاکرات چه کسی است، گفت: همه جهان به عیان در این یک سال و نیم دید که کشور ما کشور نهادهاست نه افراد و این راز پیروزی ایران در این شرایط پرچالش بود.
وی افزود: تصمیمسازی و تصمیمگیری در قالب نهادها صورت میگیرد. از این فرصت استفاده میکنم و خدمت آقای محسن رضایی تبریک میگویم و برای ایشان آرزوی موفقیت میکنم.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: وزارت خارجه قطعاً همچون گذشته همه تلاش خود را در هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی برای پیشبرد منافع و مصالح ملت ایران خواهد کرد.
مستندسازی جنایات آمریکا ادامه دارد
وی در مورد مستندسازی جنایات آمریکا اظهار داشت: مهمترین کاری که باید انجام داد، تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست برای عاملان و آمران جنایتهای ارتکابی طی دو جنگ تحمیلی است.
بقائی افزود: طرح موضوع در محاکم بینالمللی مستلزم این است که دادرسی در محل شروع شده باشد. موضوع مستندسازی بهطور مداوم انجام میشود. همین سندی که وزارت بهداشت درباره جنایت لامرد تدوین کرد مهم است. ما این را منعکس کردیم و این مسیر را ادامه خواهیم داد.
وزارت خارجه در روند بررسی طرح مجلس درباره تنگه هرمز حضور دارد
بقائی درباره طرح مجلس برای تنگه هرمز گفت: نهادهای حاکمیتی ایران کاملاً هماهنگ با مجلس شورای اسلامی هستند. طرح مدیریت تردد در تنگه هرمز در حال بررسی است و وزارت خارجه در روند آن حضور دارد و دیدگاهها مطرح میشود.
وی افزود: همین امروز آقای عراقچی با اعضای کمیسیون امنیت ملی جلسهای داشتند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد تشکیل تیم حقوقی مشترک بین وزارت خارجه و قوه قضائیه برای پیگیری پرونده جنایات آمریکا و اسرائیل نیز گفت: مهمترین کاری که باید انجام داد، تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست برای عاملان و آمران جنایتهای ارتکابی طی دو جنگ تحمیلی است.
وی ادامه داد: طرح موضوع در محاکم بینالمللی مستلزم این است که دادرسی در محل شروع شده باشد. موضوع مستندسازی بهطور مداوم انجام میشود. همین سندی که وزارت بهداشت درباره جنایت لامرد تدوین کرد مهم است. ما این را منعکس کردیم و این مسیر را ادامه خواهیم داد.
وی در مورد نحوه ادبیات پاسخگویی سخنگوی وزارت امور خارجه به اظهارات ترامپ گفت: ما در مصاف با دشمن از همه داشتههایمان از گنجینه غنی ادبی و فرهنگی خود استفاده میکنیم و فکر نمیکنم از رویکرد همیشگی عدول کرده باشیم.
مذاکرات با عمان تحت نظر شورای عالی امنیت ملی انجام میشود
بقائی در مورد خبرهایی مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی باید تفاهمنامه با عمان را تأیید کند، گفت: روند تصمیمگیری مشخص است. هر مذاکرهای که توسط وزارت امور خارجه انجام میشود تحت نظر شورای عالی امنیت ملی است و روند و فرآیند هم کامل گزارشدهی میشود.
وی افزود: براساس دستورالعملهایی که مراجع بالادستی صادر میکنند، این روند پیگیری میشود و در این خصوص هم همان روند دنبال خواهد شد. فعلاً متمرکز بر مذاکرات با عمان در خصوص تردد کشتیها در تنگه هرمز هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش نیویورکتایمز مبنی بر ارائه فهرست خواستههای ایران به آمریکا گفت: این فضاسازی رسانهای با هدف سفیدشویی اصل موضوع است. در هر تحلیلی درباره تنگه هرمز باید بلافاصله روی دلیل اصلی بروز این وضعیت تمرکز کرد.
وی افزود: تنگه هرمز از زمان خلقت حضرت آدم تا ۹ اسفند سال گذشته باز بود. با وجود تهدیدات، هیچ اتفاقی برای کشتیهای عبوری نمیافتاد. مشکلات ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.
بقائی تصریح کرد: دولت آمریکا هنوز افتخار میکند که محاصره دریایی دارد و به بنادر ایران متعرض میشود.
دعوتنامه سفر به پاکستان واصل شده است
وی در مورد اخبار منتشرشده درباره احتمال سفر محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی به پاکستان گفت: خیلی طبیعی است که رفتوآمد بین دو کشوری که دارای روابط نزدیک هستند صورت بگیرد. هم مقامات پاکستانی دیدار میکنند و هم از ایران.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: ما در چند روز گذشته سفر وزیر صمت، وزیر علوم و وزیر کشور را داشتیم. دعوتنامه برای سفر آقای عراقچی و آقای قالیباف واصل شده و هر وقت که زمینه مناسب باشد، این سفر انجام میشود.
بقائی گفت: عمدتاً روابط دوجانبه مدنظر است. روابط ایران و پاکستان خیلی مهمتر شده است و این سفرها بخش طبیعی از رابطه خوب بین دو همسایه است.
رایزنیهای امنیتی ایران و عراق مستمر است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به رایزنیهای امنیتی ایران و عراق اظهار کرد: حتماً باید تلاش کنیم که دورنمای روابط ایران و عراق روشن باشد. روند به همین شکل است و رایزنیهای دو کشور مستمر است.
وی افزود: ما نسبت به تهدیدات و خطراتی که مرزها را تهدید میکند، آگاه هستیم. روند همکاریها مثبت است و امیدواریم این فرایند بر مبنای تفاهم امنیتی چند سال قبل، روزبهروز گسترش پیدا کند.
در فرسایش توان آمریکا تردیدی نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش رسانههای آمریکایی درباره فرسایش توان این کشور گفت: ما به هیچ گزارشی، چه مثبت و چه منفی، درباره میزان توانمندی آمریکا اعتبار نمیدهیم. آنچه مهم است، میزان آمادگی بالای خودمان است.
بقائی افزود: در اینکه آمریکا دچار فرسایش شده، تردیدی نیست. جنایاتی که آمریکا مرتکب شد، به شکل بیسابقه جایگاه این کشور را در همه عرصهها از بین برد.
وی تأکید کرد: ما مصر هستیم که همواره به هوش باشیم و توانمندی خودمان را افزایش دهیم.
رایزنی با کشورهای منطقه برای تقویت امنیت درونزا ادامه دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره رایزنی با کشورهای منطقه در خصوص امنیت نیز عنوان کرد: ما در هر گفتوگویی که با عمان و کشورهای منطقه داریم، درباره ضرورت افزایش همکاریها برای رسیدن به امنیت درونزا گفتوگو میکنیم.
وی افزود: امیدواریم تحولات اخیر زمینه رفتن کشورها به آن مسیر باشد.
موضوع حق آبه از مهمترین مسائل ایران با افغانستان است
بقائی با اشاره به رایزنی با افغانستان درباره موضوع آب گفت: موضوع آب جزو یکی از مهمترین موضوعات ما با طرف افغانستانی است. پیشرفتهایی هم داشتیم، ولی فقط بحث فنی نیست.
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