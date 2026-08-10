مرتضی ملکپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این عملیات همزمان با هدف برآورد میزان عملکرد محصول، مستندسازی تولید و بررسی شرایط معرفی بهرهبردار برتر بخش کشاورزی انجام شد.
وی افزود: مزرعه مورد نظر با سطح زیرکشت حدود ۲۵ هکتار، به کشت پیاز سفید اختصاص دارد و عملیات کیلگیری آن با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و با رعایت ضوابط فنی مربوط به برآورد عملکرد در واحد سطح انجام گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن خاطرنشان کرد: عملیات کیلگیری یکی از مراحل مهم در شناسایی و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی است و دادههای حاصل از آن، ضمن تعیین عملکرد واقعی محصول، در انتقال تجربههای موفق و ارتقای بهرهوری تولید در منطقه نقش دارد
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