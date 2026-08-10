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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

عملیات کیل‌گیری مزرعه ۲۵ هکتاری پیاز در فرادنبه بروجن انجام شد

عملیات کیل‌گیری مزرعه ۲۵ هکتاری پیاز در فرادنبه بروجن انجام شد

شهرکرد-مدیر کشاورزی شهرستان بروجن از انجام عملیات ۲۵ هکتاری کیل‌گیری مزرعه پیاز در منطقه فرادنبه خبر داد.

مرتضی ملکپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این عملیات همزمان با هدف برآورد میزان عملکرد محصول، مستندسازی تولید و بررسی شرایط معرفی بهره‌بردار برتر بخش کشاورزی انجام شد.

وی افزود: مزرعه مورد نظر با سطح زیرکشت حدود ۲۵ هکتار، به کشت پیاز سفید اختصاص دارد و عملیات کیل‌گیری آن با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و با رعایت ضوابط فنی مربوط به برآورد عملکرد در واحد سطح انجام گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن خاطرنشان کرد: عملیات کیل‌گیری یکی از مراحل مهم در شناسایی و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی است و داده‌های حاصل از آن، ضمن تعیین عملکرد واقعی محصول، در انتقال تجربه‌های موفق و ارتقای بهره‌وری تولید در منطقه نقش دارد

کد مطلب 6912864

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      برداشت پیاز امسال خوب بوده

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