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۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸

روایت‌هایی شنیدنی از یادگاران دوران دفاع مقدس

روایت‌هایی شنیدنی از یادگاران دوران دفاع مقدس

مشهد- در این فیلم روایت‌هایی از جانبازان بصیر و یادگاران ارزشمند دوران دفاع مقدس در مشهد را مشاهده می کنید. 

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کد مطلب 6959577

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