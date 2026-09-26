https://mehrnews.com/x3d9Dc ۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ کد مطلب 6959577 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ روایتهایی شنیدنی از یادگاران دوران دفاع مقدس مشهد- در این فیلم روایتهایی از جانبازان بصیر و یادگاران ارزشمند دوران دفاع مقدس در مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 31 MB کد مطلب 6959577 کپی شد مطالب مرتبط کتاب «من همین رضا سنجرانی را دوست دارم» در مشهد رونمایی شد نمایشگاه طرح اسوه بسیج در مصلی الغدیر تربت جام میزبانی از جانبازان بصیر در استانداری خراسان رضوی خراسان رضوی فاقد مرکز جامع توانبخشی جانبازان بصیر است ایجاد شبکه ارتباطی مستقیم مدیران خراسان رضوی با ایثارگران جانبازان بهترین مخلوقات خدا در مسیر ابدیت هستند برچسبها دفاع مقدس مشهد خراسان رضوی
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