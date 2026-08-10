به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا رستگار گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی، رصد و پایش یگان حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، نیروهای یگان حفاظت با دستور مقام قضایی و همراهی و مساعدت نیروی انتظامی استان موفق شدند یک باند شکارچیان غیرمجاز و مقدار زیادی سلاح و مهمات را شناسایی و در یک عملیات هدفمند کشف و توقیف کنند.

وی افزود: در جریان این عملیات تعداد چهار قبضه سلاح شکاری، بیش از ۱۵۰۰ عدد فشنگ سلاح شکاری، تعدادی فشنگ جنگی، یک دستگاه فشنگساز دستی، حدود ۲ کیلوگرم باروت، مین ضد نفر، ۴ عدد تاکسیدرمی پازن و قوچ وحشی، شاخ و پوست قوچ وحشی، پوست و تاکسیدرمی گرگ، تاکسیدرمی پرنده اردک و سایر آلات و ادوات شکار و صید از مخفیگاه متخلفین کشف و پس از انجام اقدامات قانونی، به منظور بررسی های بیشتر و تعیین تکلیف، به مراجع ذی‌صلاح منتقل و متخلفین پس از دستگیری، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان با تأکید بر اینکه شکار و صید و قاچاق حیات‌وحش یکی از تهدیدهای جدی علیه تنوع زیستی کشور محسوب می شود گفت: خرید، فروش، حمل و نگهداری حیات وحش زنده و یا اجزاء غیر زنده آن، علاوه بر آسیب به جمعیت گونه‌ها، موجب برهم خوردن تعادل اکولوژیک و افزایش فشار بر زیستگاه‌های طبیعی می‌شود.

سردار رستگار اظهار کرد: حفاظت از حیات‌وحش، مسئولیتی همگانی است و مقابله با قاچاقچیان و متخلفین این سرمایه‌های طبیعی، نیازمند مشارکت و همکاری جدی همه دستگاه‌ها و شهروندان است.

وی از تداوم پایش و برخورد با متخلفین محیط زیست و حیات‌وحش خبر داد و از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع قانونی و سامانه ۱۵۴۰ اخبار و اطلاعات را به سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.