بررسی روند تکمیل کنارگذر پدافندی پل B1 کرج با تأکید بر رفع سریع موانع

به گزارش مهر به نقل از استانداری البرز، در راستای دستور استاندار البرز و با تأکید و پیگیری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، نشستی با حضور سید امیر فتاحیان، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری البرز، مدیران ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان، مدیران شرکت آب منطقهای تهران و کرج و مشاوران ذیربط برگزار و آخرین وضعیت تکمیل کنارگذر پدافندی پل B1 مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، ضمن بررسی روند اجرایی پروژه با پیشرفت حدود ۷۰ درصد، موانع و الزامات باقیمانده برای تکمیل طرح و همچنین هماهنگیهای لازم میان دستگاههای متولی زیرساختها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فتاحیان با اشاره به دستور استاندار البرز مبنی بر تسریع در تکمیل پروژه و فراهم کردن زمینه بهرهبرداری از آزادراه شمالی، اظهار کرد: رفع موانع موجود و تسریع در اجرای عملیات باقیمانده، با رعایت کامل الزامات فنی، ایمنی، ملاحظات پدافندی و الزامات مربوط به تأسیسات واقع در مسیر، باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: تکمیل کنارگذر پدافندی پل B1 بهعنوان یک مسیر جایگزین تا زمان اتمام عملیات بازسازی پل، نقش مهمی در استمرار تردد در آزادراه، کاهش آثار ترافیکی ناشی از عملیات بازسازی و ارتقای ایمنی محورهای پیرامونی خواهد داشت.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری البرز با تأکید بر اهمیت این پروژه در افزایش تابآوری شبکه حملونقل استان، تصریح کرد: با توجه به تأکید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و دستور استاندار البرز، لازم است دستگاههای اجرایی و متولیان زیرساخت، ضمن افزایش هماهنگی و همافزایی، نسبت به رفع موانع باقیمانده و تسریع در تکمیل پروژه اقدام کنند.
فتاحیان همچنین بر استمرار رصد و پیگیری روند اجرای پروژه تا حصول نتیجه و فراهم شدن شرایط بهرهبرداری از کنارگذر پدافندی پل B1 تأکید کرد.
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